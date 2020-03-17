الداخلية تكشف تاجر مخدرات وزوجته غسلا 10 ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضي

اتخذت الداخلية الإجراءات القانونيـة حيال أحد العناصر الإجرامية وزوجته قاما بغسـل 10 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد العناصر الإجرامية وزوجته "لهما معلومات جنائية مسجلة" مقيمان بنطاق دائرة قسم شرطة الشرابية بمحافظة القاهرة ومحل إقامة آخر بالقليوبية) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (أنشطة تجارية ، شراء العقارات) وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 10 مليون جنيه) تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.