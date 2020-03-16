اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 مارس 2020 12:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فلسطين: إصابة بكورونا فى طولكرم لمواطن قادم من بولندا وارتفاع الحالات لـ39

الإثنين، 16 مارس 2020 11:40 ص
فلسطين: إصابة بكورونا فى طولكرم لمواطن قادم من بولندا وارتفاع الحالات لـ39 رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" فى طولكرم، لمواطن قادم من بولندا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 39، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن أشتية أعرب عن شكره، لدولة الكويت إلى تقديم 5.5 مليون دولار، لمساعدة بلاده فى مواجهة فيروس "كورونا"، مؤكدا على استقرار الأسواق والمواد الغذائية متوفرة وكافية لفترة غير قصيرة.
 
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، قد أصدرت يوم أول أمس السبت، قرارا بحصر صلاة المواطنين فى بيوتهم وعدم التوجه إلى المساجد والكنائس فى سائر مناطق دولة فلسطين، ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر، استنادا إلى توصيات وزارة الصحة والأطباء المختصين.
 
ودعت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، المواطنين الفلسطينيين المسلمين إلى إقامة الصلاة فى بيوتهم، وأن تقتصر المساجد على رفع الآذان، تماشيا مع توصيات وزارة الصحة بتقليل الاحتكاك بين الناس وتقليص التجمعات قدر الامكان، كما دعت المسيحيين إلى وقف الصلوات داخل الكنائس واقتصارها على دق الأجراس، انسجاما مع هذه الدعوة.
 

فلسطين

رئيس الوزراء الفلسطينى

كورونا

فيروس كورونا

طولكرم

بولندا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فلسطين تعلن تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا وارتفاع العدد لـ35

الجمعة، 13 مارس 2020 11:17 ص

تعقيم المسجد الإبراهيمى فى فلسطين لمواجهة فيروس كورونا.. صور

الأربعاء، 11 مارس 2020 12:01 م

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى فلسطين لـ 26 حالة

الإثنين، 09 مارس 2020 03:27 م

حكومة فلسطين: وضع 15 أمريكيا بالحجر الصحى فى فندق ببيت لحم بسبب كورونا

السبت، 07 مارس 2020 10:34 ص

فلسطين تبدأ في تعقيم المساجد المسقوفة في الأقصى للحد من انتشار كورونا

الخميس، 05 مارس 2020 02:14 م

إعلان حالة الطوارئ فى فلسطين بسبب "كورونا"

الخميس، 05 مارس 2020 02:00 م

بعد إعلان الطوارئ..نائب عام فلسطين يحذر من نشر معلومات مغلوطة حول "كورونا"

الخميس، 05 مارس 2020 12:57 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهاء الهيكل الخرسانى لأول برج بالعاصمة الإدارية بارتفاع 80 متراً

انتهاء الهيكل الخرسانى لأول برج بالعاصمة الإدارية بارتفاع 80 متراً

هل الشيشة تنقل فيروس كورونا على المقاهى؟.. الصحة تجيب

هل الشيشة تنقل فيروس كورونا على المقاهى؟.. الصحة تجيب

صور.. وزير الكهرباء يخضع لفحص كورونا قبل دخول مبنى الوزارة

صور.. وزير الكهرباء يخضع لفحص كورونا قبل دخول مبنى الوزارة

تعليم القاهرة: قناة تعليمية تنقل المناهج من ثالثة ابتدائى حتى ثالثة ثانوى

تعليم القاهرة: قناة تعليمية تنقل المناهج من ثالثة ابتدائى حتى ثالثة ثانوى

بدائل التعليم بعد تعليق الدراسة لمدة 15 يوما.. فيديو

بدائل التعليم بعد تعليق الدراسة لمدة 15 يوما.. فيديو

فاتورة القصر.. كم تحصل العائلات الملكية بأوروبا من أموال الشعب؟.. CNN: بريطانيا تحتل الصدارة بـ 103 مليون دولار تليها موناكو وهولندا.. والعائلة الملكية فى ليشتنشتاين لا تحصل على تمويل من دافعى الضرائب

فاتورة القصر.. كم تحصل العائلات الملكية بأوروبا من أموال الشعب؟.. CNN: بريطانيا تحتل الصدارة بـ 103 مليون دولار تليها موناكو وهولندا.. والعائلة الملكية فى ليشتنشتاين لا تحصل على تمويل من دافعى الضرائب

الكاف يعلن رسميا استضافة استاد جابوما بالكاميرون نهائي دوري أبطال أفريقيا

الكاف يعلن رسميا استضافة استاد جابوما بالكاميرون نهائي دوري أبطال أفريقيا

ماذا فعلت الأندية المصرية بعد إيقاف النشاط الكروى؟.. فيديو

ماذا فعلت الأندية المصرية بعد إيقاف النشاط الكروى؟.. فيديو

قطع المياه عن مناطق وسط الجيزة لمدة 6 ساعات بسبب عكارة النيل

قطع المياه عن مناطق وسط الجيزة لمدة 6 ساعات بسبب عكارة النيل

فيديو.. إجراءات العزل الذاتى فى المنزل لمواجهة كورونا

فيديو.. إجراءات العزل الذاتى فى المنزل لمواجهة كورونا

كيف تتحدث مع أطفالك حول وباء كورونا× 4 خطوات

كيف تتحدث مع أطفالك حول وباء كورونا× 4 خطوات

من أبل لجوجل.. هكذا تعاملت شركات التكنولوجيا مع موظفيها عقب انتشار "كورونا"

من أبل لجوجل.. هكذا تعاملت شركات التكنولوجيا مع موظفيها عقب انتشار "كورونا"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة