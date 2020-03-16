اليوم السابع
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الإثنين، 16 مارس 2020 11:27 م
خالد صلاح
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أخبار الاقتصاد اليوم.. البنك المركزى يخفض الفائدة 3% بشكل استثنائى

الإثنين، 16 مارس 2020 08:01 م
أخبار الاقتصاد اليوم.. البنك المركزى يخفض الفائدة 3% بشكل استثنائى البنك المركزى المصرى - ارشيفية

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نشر موقع "اليوم السابع" مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة اليوم الأثنين 16-3-2020، ومن أهمها قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الطارئ اليوم بخفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائى وعاجل، تلاه قرار تجديد استثناء واردات الأرز والفول والعدس من ضوابط الغطاء النقدي بنسبة 100%، ومجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى ومنها:

 

البنك المركزى يخفض الفائدة 3% بشكل استثنائى

قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائى وعاجل، مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته، أخذا فى الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9%.

 

البنك المركزى يجدد الاستثناء الممنوح لاستيراد الأرز والفول والعدس لمدة عام

قرر البنك المركزي المصري مد فترة السماح الخاصة باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة وذلك لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2021.

 

مكافحة الاحتكار الفرنسية تفرض أعلى غرامة فى تاريخها على أبل لسلوك غير تنافسى

فرضت وكالة المنافسة الفرنسية، اليوم الاثنين، غرامة على شركة آبل بقيمة 1.1 مليار يورو (1.2 مليار دولار) بسبب سلوكها المناهض للمنافسة فى شبكة توزيعها وإساءة استخدام الاعتماد الاقتصادى على مورديها.

 

رئيس الغرف التجارية يطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير المقرات ضد كورونا

وجه المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، مجالس إدارات الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير مقرات هذه الغرف واتخاذ كافة التدابير الصحية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

 

وزارة الاتصالات تشجع العمل من المنزل وتعلق الأنشطة التى تتضمن تجمعات

أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بتعليق كافة الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات والدورات التدريبية وغيرها من الأنشطة الخاصة بالوزارة والجهات التابعة.

 

الثروة الداجنة: الأسواق مستقرة ولدينا إنتاج يكفى احتياجات المواطنين

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة أنه لا توجد أي انخفاض في المعروض من الدواجن بالسوق المصري، وذلك على الرغم من أن هناك مزارع تعرضت لازمات خلال اليومين الماضيين نتيجة موجة الأمطار الأخيرة ولكن هذا لم يؤثر على المعروض بالسوق.

 

الانتهاء من 4500 مصنع جديد بالمجمعات الصناعية نهاية 2020

كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه يجري حالياً الانتهاء من تنفيذ 13 مجمعا  بـ12 محافظة، 9 منهم في صعيد مصر، سوف يتم الانتهاء منها مع نهاية العام الجاري وتضم حوالى 4500 مصنع.


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