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ماذا يحدث لجسمك عند النوم أقل من 6 ساعات

الأحد، 09 فبراير 2020 10:00 ص
ماذا يحدث لجسمك عند النوم أقل من 6 ساعات النوم-صورة ارشيفية
فاطمة ياسر

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في ظل عجلة الحياة اليومية والعمل لعدد ساعات طويلة، قد يغفل الكثيرون عن أخذ القسط الكافي من النوم الموصي به من قبل الدراسات وهو من 7 إلي 8 ساعات، ويتسبب هذا في تعرض الجسم للكثيرمن المشاكل علي المدي البعيد.
 
وأكد التقريرالمنشور عبر موقع "thehealthy"، أن العديد من الأبحاث توضح أهمية النوم للحفاظ على الوزن، والتركيز، والقدرة على تحمل متاعب اليوم، والصحة العامة، ولكن ماذا يحدث في جسمك عند النوم أقل من 6 ساعات في اليوم؟.
 
 
أوضحت الدراسات الطبية، أن تعرض الجسم للنوم أقل من 6 ساعات يوميا يزيد من فرص الإصابة بالجفاف، حيث نشرت دراسة في مجلة سليب عام 2019 ، حلل الباحثون خلالها عادات النوم وعينات البول لأكثر من 20،000 من البالغين في الولايات المتحدة والصين،  ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين ينامون ست ساعات يزيد احتمال تعرضهم للجفاف بنسبة 59 %  مقارنة بالبالغين الذين ينامون ثماني ساعات.
 
وكشفت الدراسة أن هرمون  فاسوبريسين المسئول عن تنظيم نسبة  الماء في الجسم ، يتم إطلاقه في نهاية مدة النوم الموصي بها، وهذا هو السبب في تعرض الجسم للجفاف بشكل ملحوظ.
 
وللتخلص من تعرض الجسم للجفاف، يجب الحصول على قسط كاف من النوم، مع ضرورة تناول المزيد من ماء بكثرة للحد من الجفاف وذلك في حالة النوم 6 ساعات، فتناول الماء يقلل فرص التعرض لحصوات الكلي أو التهابات المسالك البولية الناتجة عن الجفاف.
 
 كما أشارات الدراسات أن عدم أخذ القسط الكافي من النوم يزيد من شعورك بالحالة المزاجية السيئة، ويقلل التركيز، وللحفاظ علي صحتك عليك أخذ القسط الكافي من النوم وهو من 7 إلي 8 ساعات يوميا، مع ضرورة تناول الخضروات والفواكه الغنية بالألياف والماء التي يحتاجها الجسم يوميا، وتناول كميات كبيرة من الماء.

النوم

الصحة

عدد ساعات النوم

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اضطرابات النوم

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