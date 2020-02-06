وفد ألمانى يستعرض فرصا استثمارية مع مستثمرين سعوديين بغرفة جدة

وكالات

التقى وفد اقتصادى ألمانى اليوم، بغرفة جدة أصحاب الأعمال والمستثمرين السعوديين، بحضور أمين عام غرفة جدة المهندس عماد بن محمد هاشم وممثلي القطاع الخاص في البلدين.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، قدم الوفد الألمانى خلال اللقاء فرصاً استثمارية جاذبة، تضمنت 13 تخصصاً في مجالات الأعمال تصدرتها الرعاية الصحية، والشحن الدولي، والمواد الكيميائية، وهندسة التصنيع، والأمن الإلكتروني.

وطرح الوفد الفرص الواعدة في السوق الألماني التي سيكون لها الأثر الأكبر في زيادة حجم التبادل التجاري الذي وصل بين البلدين لأكثر من 40 مليار ريال في العديد من القطاعات الجاذبة للاستثمار، منها الضيافة والتأمين الصحي والمطاط والصلب والخشب والزراعة وإمدادات المياه والتعليم والأمن الغذائي وصناعة البناء والتشييد، إضافة للاستشارات والخدمات القانونية.

وشدد اللقاء على الدور المحورى الذى يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في تطور العلاقة الاقتصادية ورفع حجم التبادل التجارى بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، خاصة وأن هناك أكثر من 400 شركة ألمانية تعمل في السوق السعودى، تفوق استثماراتها الـ 8 مليارات دولار .

وأشاد اللقاء بالدور الكبير لمعارض الكتالوجات والزيارات المتبادلة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ، متوقعًا أن يشهد السوق السعودي دخول المزيد من الشركات الألمانية، والاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية المدعومة بحزمة الحوافز التي أعلنت عنها المملكة للمستثمرين الأجانب ضمن إستراتيجية رؤية المملكة 2030.

وأكد الوفد الاقتصادى الألمانى استعداد الشركات الألمانية لتقديم خبراتها المختلفة لتحقيق تطلعات مجتمع الأعمال السعودي، مثنياً على ما شهدته غرفة جدة مؤخراً من تدشين مكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية "GESALO" بهدف دعم العلاقات الثنائية ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، من خلال دعم الجهود المشتركة الهادفة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الألمانية السعودية، حيث يعد المكتب الممثل الرسمي للصناعة والتجارة الألمانية في المملكة.