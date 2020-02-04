محافظ القليوبية يحضر حملة إزالة التعديات على أراض الدولة فى القناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لليوم الثالث على التوالي، الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية تنفيذا للموجة 15 بمدينة القناطر الخيرية، حيث تم إزالة 75 حالة تعدي "50 حالة علي أملاك الري - 25 حالة على الأرض الزراعية" وذلك بقرية الأخميين وعرب مهدي بأبو الغيط، حيث شارك بالحملة كل من اللواء السيد يوسف نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، واللواء أحمد السيد مساعد مدير الأمن، والعميد إبراهيم الطويل مأمور مركز القناطر الخيرية، واللواء ضياء عبد الحميد رئيس مدينة القناطر الخيرية.

وأكد المحافظ، أنه تم إزالة 260 حالة تعدي على ال{اضي الزراعية وأملاك الدولة خلال 3 أيام، موضحا أنه يتم التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية في حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة تنفيذا للقانون وتحقيق الردع للمخالفين، دون حدوث أي خسائر في الأرواح والمعدات حيث تقدم المحافظ بالشكر لكل الأجهزة المشاركة في تنفيذ الإزالات وإزالة الحالات الصارخة وأيضا الحالات التي مازالت في مهدها.

وأضاف الهجان، أنه لن يسمح لأي مواطن بالتعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة سواء بالتبوير أو بالبناء، مشيرا إلى أن القانون واضح وصريح، ووضع الضوابط التي يتم التعامل بها بكل حزم مع المخالفين حفاظا عليها فهي ثروة مصر القوميه ومستقبل أجيالها القادمة، مطالبا الأجهزة التنفيذية بالمتابعة الجيدة ووقف أعمال البناء المخالف في المهد قبل أن تتفاقم ويصعب التعامل معها، داعيا المواطنين لعدم مخالفة القانون والتوجه للتصالح فورا في الحالات التي ينطبق عليها قانون المصالحات والا سيتم الإزالة بشكل فوري.

وأكد المحافظ، علي ضرورة وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.



كما نفذت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بقيادة حسام مشهور، مدير الإدارة، ندوة توعية تثقيفية للعاملين بالأفرع على مستوى المحافظة، حيث تم خلال الندوة التعريف بحجم المشكلة المائية في مصر وطبيعتها، والتأكيد على استراتيجية الدولة في مجال الشأن المائي والمتمثلة في تحسين وترشيد وتنمية وتوعية وتهيئة البيئة المواتية لمواجهة التحديات التى تجابه الشأن المائي بالدولة، وذلك بناء على توجيهات المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية.

وأكدت شركة مياه القليوبية، في بيان لها، أنه تم خلال الندوة التأكيد على الدور اﻹيجابي المنوط بجموع الشباب في الحفاظ على الموارد المائية من الهدر والتلويث وحماية نهر النيل من التعديات وتبصير مختلف فئات المجتمع بأهمية نقطة الماء وترشيد استخدامها وحسن التعامل معها.

كما تضمنت الندوة، عرض تقريراً يرصد الانجازات التى حققتها الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، من خلال افتتاح العديد من المشروعات العملاقة التي تمت على أرض الواقع، وكذلك أفكار ورؤى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدى لأى محاولة من شأنها زعزعة الاستقرار الداخلى للدولة.

وفي هذا السياق استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية طلاب كلية الهندسة جامعة بنها، وفقا لبروتوكول التعاون بين الجامعة والشركة، وتم عمل زيارة ميدانية قام بها الطلاب لمحطة مياه بنها المرشحة.