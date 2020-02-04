جامعة القاهرة تفوز بالدرع العام فى الملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين بجامعه القناة

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة ورئيس اللجنة الرياضية العليا للملتقى فوز جامعه القاهرة بالدرع العام للملتقى حيث حصلت على 4 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و2 ميدالية برونزية ،مؤكدا أنه تم إعلان النتائج طبقا للنظام الاوليمبي حيث فازت بالمركز الثانى جامعة عين شمس والمركزالثالث فازت به جامعه حلوان .

و فازت جامعه الإسكندرية بالمركز الرابع والإدارة المركزية للطلاب الوافدين على المركز الخامس، جاء ذلك خلال حفل ختام الملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية الذي نظمته جامعة قناه السويس، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس والدكتور محمد صبحي حسنين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

كما تم تكريم الثلاث مراكز الأولى من كل مسابقه "كره القدم ،كره السلة ،3×3 ،كره الطائرة ، تنس الطاولة، السباحة ،العاب القوى ،سباق الطريق "وتسليم الكؤوس للفرق الفائزة

وأشارت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة، إلى أن الرياضة كانت ولازالت مصدر تعاون بين الشعوب، وذلك لدورها الكبير فى نشر أجواء من المتعة والسعادة والتسامح بين الجميع كما أنها تنشئ أفرادا ناجحين فى حياتهم

وأوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة أن الملتقى شارك به الطلاب الوافدين سواء فى مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا من جميع الجامعات الحكومية أو الخاصة، ويتضمن منافسات رياضية بين الطلاب الوافدين فى العديد من الألعاب الرياضية مثل كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة وتنس الطاولة والسباحة، كما شهدت فعاليات الملتقى ماراثون للجري ومسيرة للدراجات شارك به جميع الوفود تحت شعار " إدرس فى مصر"