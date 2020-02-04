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إنذار للسفن من هيئة الأرصاد: اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 11:03 ص
إنذار للسفن من هيئة الأرصاد: اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط انذار بحرى من هيئة الأرصاد
كتب محمود راغب

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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية إنذار بحرى خاص بالبحر المتوسط، حيث حذرت هيئة الأرصاد من نشاط للرياح الجنوبية الغربية على البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار.
 
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أحيانا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، والوجه البحرى، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، والسواحل الشمالية الغربية طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار أقصى الغرب وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 
وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسا مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية فى البحر الأحمر وخليج السويس، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجات، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.
 
 ويشهد اليوم الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا شبوره صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة،  والوجه البحرى، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا غائم أحيانا والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ورياح معتدلة.
 
وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية فى البحر الأحمر وخليج السويس ، فيما يشهد شمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.
 
 
 
 
 


انذار البحر المتوسط الاربعاء والخميس_pages-to-jpg-0001
 

 

 


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