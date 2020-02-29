ضبط 5 عاطلين بحوزتهم كمية من المخدرات بشبرا الخيمة

القليوبية ـ نيفين طه

تمكنت مباحث قسم أول شبرا الخيمة من القبض على 5 عاطلين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة بدائرة القسم. واعترف المتهمون بترويجهم المخدرات بقصد الاتجار، كما تم ضبط بحوزتهم عددا من الهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم وكذلك المبالغ المالية حصيلة تجارتهم الآثمة، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد أحمد عسر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بقيام ضباط القسم بشن حملة أمنية مكبرة لضبط مروجى المواد المخدرة بدائرة القسم، أسفرت عن ضبط 5 عاطلين تخصصوا في ترويج المخدرات علي عملائهم بدائرة القسم.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وبعد تقنين الإجراءات وأستاذان النيابة العامة، تم ضبط كل من "م.ا"41 سنة، و"ا ح" 20 سنة، عاطل السابق اتهامه في عدد 2 قضية، و"س.م" 21 سنة، عاطل، و"ح.و" 32 سنة، عاطل وبحوزتهم كمية من مخدر الفودو تزن حوالى 120 جراما ومبلغ مالى 750 جنيها وعدد 2 هاتف محمول وعدد 2 سلاح ابيض مطواة، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم الأثمة والهواتف للاتصال بعملائهم والسلاح الأبيض للدفاع ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3212 لسنة 2020م جنح قسم أول شبرا الخيمة.

كما تم ضبط المدعو"ا م م" 35 سنة، عاطل ومقيم دائرة القسم، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 50 جراما ومبلغ مالى 450 جنيها وهاتف محمول وسلاح أبيض مطواة، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3354 لسنة 2020م جنح قسم أول شبرا الخيمة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.