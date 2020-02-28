باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12ظهرا.. إسرائيل تعلن تسجيل إصابة جديدة بكورونا.. وضع الرئيس المنغولى فى الحجر الصحى بسبب الفيروس القاتل.. حاكم إقليم تركى يعترف بمقتل 29 جنديا فى هجوم إدلب

لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة، بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصًا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.
الجيش التركى
قال حاكم إقليم خطاى بجنوب شرق تركيا فى ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة إن 29 جنديا تركيا فى المجمل قُتلوا نتيجة هجوم شنته القوات الحكومية السورية بمنطقة إدلب.
كورونا
قالت وكالة الأنباء السعودية إن وزارة السياحة في المملكة قررت الخميس تعليق إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية مؤقتا للقادمين من الصين وإيطاليا وكوريا واليابان وماليزيا وسنغافورة وكازاخستان.
عناصر الجبش الروسى والسورى
كشفت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن أن "العسكريين الأتراك الذين تعرضوا للقصف في إدلب كانوا فى صفوف الإرهابيين".
اشتباكات
أصيب 40 فلسطينيا بينهم طفل بالاختناق والرصاص المعدنى المغلف بالمطاط اليوم/الجمعة/ خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلى إثر قيام الاحتلال باقتحام جبل العرمة جنوب نابلس.
رئيس منغوليا
وضع الرئيس المنغولى فى الحجر الصحى بعد زيارة أخيرة للصين، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" مضيفة :"فى تطور جديد من نوعه قد يشير إلى حجم انتشار وخطورة فيروس كورونا، الذى بات يؤرق العالم، وضعت منغوليا رئيس بلادها فى الحجر الصحي، بعد عودته من زيارة للصين، الجمعة، ليكون أول رئيس دولة فى الحجر الصحى بسبب مخاوف الفيروس المستجد.
كورونا
شهدت دول العالم حالات إصابات جديدة بفيروس كورونا المميت، حيث أعلنت العديد من الدول العربية والأسيوية والأوروبية حالة طوارئ بعد تزايد عدد الوفيات والإصابات.
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