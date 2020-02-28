باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12ظهرا.. إسرائيل تعلن تسجيل إصابة جديدة بكورونا.. وضع الرئيس المنغولى فى الحجر الصحى بسبب الفيروس القاتل.. حاكم إقليم تركى يعترف بمقتل 29 جنديا فى هجوم إدلب

كتب كامل كامل

لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة، بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصًا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

الجيش التركى

قال حاكم إقليم خطاى بجنوب شرق تركيا فى ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة إن 29 جنديا تركيا فى المجمل قُتلوا نتيجة هجوم شنته القوات الحكومية السورية بمنطقة إدلب. السعودية: تعليق إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية للقادمين من بعض الدول كورونا قالت وكالة الأنباء السعودية إن وزارة السياحة في المملكة قررت الخميس تعليق إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية مؤقتا للقادمين من الصين وإيطاليا وكوريا واليابان وماليزيا وسنغافورة وكازاخستان. روسيا: القوات التركية التى تعرضت للقصف فى سوريا كانوا فى صفوف الإرهابيين عناصر الجبش الروسى والسورى كشفت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن أن "العسكريين الأتراك الذين تعرضوا للقصف في إدلب كانوا فى صفوف الإرهابيين". إصابة 40 فلسطينيا عقب اقتحام الاحتلال الاسرائيلى جبل العرمة جنوب نابلس اشتباكات أصيب 40 فلسطينيا بينهم طفل بالاختناق والرصاص المعدنى المغلف بالمطاط اليوم/الجمعة/ خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلى إثر قيام الاحتلال باقتحام جبل العرمة جنوب نابلس .

رئيس منغوليا

وضع الرئيس المنغولى فى الحجر الصحى بعد زيارة أخيرة للصين، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" مضيفة :"فى تطور جديد من نوعه قد يشير إلى حجم انتشار وخطورة فيروس كورونا، الذى بات يؤرق العالم، وضعت منغوليا رئيس بلادها فى الحجر الصحي، بعد عودته من زيارة للصين، الجمعة، ليكون أول رئيس دولة فى الحجر الصحى بسبب مخاوف الفيروس المستجد . مسؤول يابانى سيسافر إلى لبنان للتأكيد على ضرورة عودة غصن كارلوس غصن يسافر نائب وزيرة العدل اليابانية إلى لبنان مطلع الأسبوع المقبل للتأكيد على ضرورة أن يمثل كارلوس غصن رئيس شركة نيسان السابق للمحاكمة فى اليابان، وقالت وزارة العدل اليابانية إن المسؤول، ويُدعى هيرويوكى يوشى، سيغادر طوكيو غدا السبت على أن يلتقى بمسؤولين فى وزارة العدل اللبنانية يوم الاثنين.

كورونا