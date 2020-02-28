السعودية: تعليق إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية للقادمين من بعض الدول

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قالت وكالة الأنباء السعودية إن وزارة السياحة في المملكة قررت الخميس تعليق إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية مؤقتا للقادمين من الصين وإيطاليا وكوريا واليابان وماليزيا وسنغافورة وكازاخستان.

وأضافت الوكالة أن الوزارة قررت أيضا إيقاف العمل مؤقتا بالتأشيرات السياحية الصادرة لمواطنى هذه الدول.

كانت المملكة العربية السعودية قد اتخذت إجراءً احترازياً جديداً، بسبب فيروس كورونا وهو تعليق تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، القرار لاقى ردود أفعال متعددة حيث وصفه الكثير بالقرار بالمناسب فى ظل تزايد حجم المصابين فى الدول العربية والأوروبية خلال الأيام القليلة الماضية.