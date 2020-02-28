اليوم السابع
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الجمعة، 28 فبراير 2020 09:28 ص
خالد صلاح
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مسؤول يابانى سيسافر إلى لبنان للتأكيد على ضرورة عودة غصن

الجمعة، 28 فبراير 2020 07:25 ص
مسؤول يابانى سيسافر إلى لبنان للتأكيد على ضرورة عودة غصن كارلوس غصن

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يسافر نائب وزيرة العدل اليابانية إلى لبنان مطلع الأسبوع المقبل للتأكيد على ضرورة أن يمثل كارلوس غصن رئيس شركة نيسان السابق للمحاكمة فى اليابان.

وقالت وزارة العدل اليابانية إن المسؤول، ويُدعى هيرويوكى يوشى، سيغادر طوكيو غدا السبت على أن يلتقى بمسؤولين فى وزارة العدل اللبنانية يوم الاثنين.

كان غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو ونيسان لصناعة السيارات، قد هرب من اليابان أواخر العام الماضى بينما كان فى انتظار محاكمته فى جرائم مالية. وينفى كل الاتهامات المنسوبة إليه.

وقال غصن إنه فر إلى لبنان الذي قضى فيه طفولته لتبرئة ساحته. ولم يبرم لبنان معاهدة مع اليابان لتسليم المطلوبين.

وعاد غصن للتغريد على تويتر فى ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من شهر حيث دعا إلى جمع توقيعات لعريضة تطالب بإطلاق سراح جريج كيلي المسؤول التنفيذي السابق فى نيسان والذى ألقى القبض عليه مع غصن.

 

 


كارلوس غصن

اليابان

لبنان

شركة نيسان

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