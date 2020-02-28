اليوم السابع
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وضع الرئيس المنغولى فى الحجر الصحى بسبب "كورونا"

الجمعة، 28 فبراير 2020 09:57 ص
وضع الرئيس المنغولى فى الحجر الصحى بسبب "كورونا" رئيس منغوليا
كتب كامل كامل

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وضع الرئيس المنغولى فى الحجر الصحى بعد زيارة أخيرة للصين، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" مضيفة :"فى تطور جديد من نوعه قد يشير إلى حجم انتشار وخطورة فيروس كورونا، الذى بات يؤرق العالم، وضعت منغوليا رئيس بلادها فى الحجر الصحي، بعد عودته من زيارة للصين، الجمعة، ليكون أول رئيس دولة فى الحجر الصحى بسبب مخاوف الفيروس المستجد.

وقالت وكالة الأنباء المنغولية إن الرئيس خالتما باتولجا وضع فى الحجر الصحي، بعد يوم واحد من زيارته للصين ومقابلته للرئيس تشى جينبينغ، حسب ما نقلت عنها وكالة رويترز.

ويعتبر باتولغا أول رئيس دولة يدخل الحجر الصحي، بسبب فيروس كورونا، الذى تفشى من مدينة ووهان الصينية لأنحاء العالم، دون أن تحدد الوكالة المنغولية إذا كان الأمر مجرد إجراء احترازي.

 

 


الرئيس المنغولى

كورونا

الصين

الحجر الصحى

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