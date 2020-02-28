الصحة الإسرائيلية تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما أعلنت تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الخميس، لشخص عائد مؤخرًا من إيطاليا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 3 حالات.

ووفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية، قالت الوزارة، في بيان، الخميس: "مصاب جديد بفيروس كورونا لشخص عائد مؤخرا من إيطاليا وقد تم وضعه في حجر صحي فورا. وبذلك تصل الحصيلة إلى ثلاث إصابات".

وباشرت السلطات الصحية الإسرائيلية، بتحقيقات واسعة لتحديد تنقلاته، مطالبة كل أقربائه وكل من احتك به إلى عزل أنفسهم لأسبوعين.

وعادت السلطات الإسرائيلية جددت مطالبة الإسرائيليين بالامتناع عن السفر إلى الخارج، وعدم المشاركة في مؤتمرات دولية والتواجد في مناطق محتشدة والتنقل في وسائل النقل العام.

ومن جانبها، أعلنت شركات الطيران والسياحة عن خسائر مالية فادحة بعد إقدام العديد من الإٍسرائيليين على إلغاء حجوزاتهم، وتشديد دخول السياح من الخارج .

وبتسجيل هذه الحالة الجديدة يرتفع عدد المصابين الإسرائيليين إلى ثلاثة مصابين، بعد أن كان إسرائيليان من ركاب سفينة "دايموند برنسيس"، التي كانت ترسو قبالة شواطئ اليابان قد أصيبا ويقضيان في حجر صحي في مستشفى "تل هشومير" بتل أبيب، بالإضافة لنحو 1400 إسرائيلي وضعوا بحالة عزل في بيوتهم، بعد تقارير أفادت بأنه من المحتمل أنهم قد احتكوا بوفد من كوريا الجنوبية أواخر الشهر الماضي، خلال زيارته لإسرائيل، وتبينت إصابتهم بفيروس "كورونا" فور عودتهم إلى كوريا الجنوبية.

وأكد أحد خبراء الأمراض المعدية بالصين، أن الفيروس، المعروف باسم COVID-19، قد ينتشر عن طريق الأطباء والممرضين الذين يعملون فوق طاقتهم، باستخدام نفس القفازات والأقنعة، لعلاج عدة مرضى بدلاً من التخلص منه، خاصة في المستشفيات المزدحمة التي يعاني فيها العاملون الطبيون من نقص في الإمدادات، وهذا قد يفسر دور البراز فى انتشار فيروس كورونا الجديد بسرعة كبيرة ، لا سيما في أماكن الرعاية الصحية.

وعلى الرغم من أن فيروس كورونا يصيب معظم الناس بعد السعال أو العطس من شخص مريض، وتواجد القطرات الحاملة للفيروسات في الهواء، والتي يستنشقها آخرون، إلا أن الباحثين الصينيين يقولون إنهم عثروا على جزيئات فيروسية حية في عينات براز للمصابين بالمرض ، مما يدل على أنه قد ينتشر عن طريق البراز عن طريق الفم.