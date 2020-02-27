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علاء مبارك : نتقدم بالشكر لكل من واسانا وشاركنا حزننا فى مصابنا الجلل

الخميس، 27 فبراير 2020 05:24 م
علاء مبارك : نتقدم بالشكر لكل من واسانا وشاركنا حزننا فى مصابنا الجلل جنازة مبارك
كتب خالد إبراهيم

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وجه علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق الراحل محمد حسنى مبارك، الشكر إلى كل من واساه وشاركه الحزن في وفاة والده حسنى مبارك.

ونشر علاء مبارك صورة من جنازة والده العسكرية، وعلق قائلا "تتقدم أسرة الرئيس مبارك بجزيل الشكر والامتنان لكل من واسانا وشاركنا حزننا في مصابنا الجلل، جزاكم الله خير الجزاء، ولا اراكم الله سوء ولا مكروه في من تحبون، نستقبل العزاء للرجال والسيدات ان شاء الله غدا الجمعة الموافق 28 فبراير في مسجد المشير بالقاهرة الجديدة.

علاء مبارك على تويتر
علاء مبارك على تويتر

 

وكان جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، قد شيع ظُهر أمس، في جنازة عسكرية انطلقت من مسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة فى حضور كبار رجال الدولة، وتقدم الجنازة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور على عبد العال  ،رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين وأعضاء البرلمان، وقيادات القوات المسلحة والشرطة المصرية.

وتوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الثلاثاء  الموافق 25 فبراير عن عمر يناهز 91 عاما، وتنحى مبارك عن الحكم بعد اندلاع ثورة 25 يناير، حيث خرج نائب رئيس الجمهورية وقتها عمر سليمان ليعلن تنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011، ليكون شهر فبراير هو شهر الترقى لرتبة طيار عام 1974 والتنحى والوفاة.

 

 

 


علاء مبارك

حسنى مبارك

وفاه حسنى مبارك

جمال مبارك

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