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جنازة مبارك.. أبرزها حضور السيسى.. و21 طلقة مدفع تودع الرئيس الأسبق

الخميس، 27 فبراير 2020 01:26 م
جنازة مبارك.. أبرزها حضور السيسى.. و21 طلقة مدفع تودع الرئيس الأسبق جنازة مبارك
كتب: عبد اللطيف صبح

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شُيع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ظُهر اليوم، في جنازة عسكرية انطلقت من مسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة فى حضور كبار رجال الدولة، وتقدم الجنازة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين وأعضاء البرلمان، وقيادات القوات المسلحة والشرطة المصرية.

توفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الثلاثاء  الموافق 25 فبراير عن عمر يناهز 91 عاما، وتنحى مبارك عن الحكم بعد اندلاع ثورة 25 يناير، حيث خرج نائب رئيس الجمهورية وقتها عمر سليمان ليعلن تنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011، ليكون شهر فبراير هو شهر الترقى لرتبة طيار عام 1974 والتنحى والوفاة.

ونعت رئاسة الجمهورية والقيادة العامة للقوات المسلحة ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

 

 

 

 

 

 

 


موت حسني مبارك

رحيل مبارك

عمر حسني مبارك

عمر الرئيس مبارك

وفاة الرئيس الأسبق

موت الرئيس الأسبق حسني مبارك

مبارك

محمد حسني مبارك

فريد الديب

علاء مبارك

جمال مبارك

هايدي راسخ

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حقيقة موت حسني مبارك

جنازة مبارك

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