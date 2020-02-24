سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 02:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على خطة محافظة الإسماعيلية لتدريب وتأهيل موظفى المحليات (صور)

الإثنين، 24 فبراير 2020 01:21 م
تعرف على خطة محافظة الإسماعيلية لتدريب وتأهيل موظفى المحليات (صور) جانب من توقيع البروتوكول
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقع اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية ، والدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس بروتوكولا للتعاون مع المناطق الحرة والصناعية بالمحافظة لدعم برامج التدريب والتأهيل العملى للشباب وإعداد الكوادر المؤهلة لسوق العمل، فى أطار استكمال اتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشترك فيما بين محافظة الإسماعيلية وجامعة قناة السويس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى عقده محافظ الإسماعيلية ورئيس الجامعة قناة السويس بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة فى حضور المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية واللواءان تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة وجمال مسعود، السكرتير العام المساعد والدكتور أحمد ذكى، نائب رئيس جامعة القناة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء كليات العلوم والزراعة ورؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظة ومديرى المناطق الحرة والصناعية ومديرى العموم ووكلاء الوزارات لقطاعات التضامن الاجتماعى والصحة والشباب والرياضة والإسكان والزراعة والطرق والتموين والطب البيطرى والتربية والتعليم والأبنية التعليمية والقوى العاملة والثقافة.

ويستهدف البروتوكول دعم برامج التدريب والتأهيل العملى لطلاب الجامعة بالمصانع والشركات من أجل أعداد الكوادر المؤهلة والمدربة لإحتياجات سوق العمل خلال الفترة القادمة.

ومن جهته أكد محافظ الإسماعيلية على أهمية دور جامعة قناة السويس وقياداتها من الأساتذة والعلماء المتخصصين والمراكز البحثية والعلمية وما لديها من إمكانيات وخبرات علمية فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمحافظة والإقليم كاملًا، مؤكدًا أن هذا البروتوكول هو جزء لا يتجزأ من الرؤية المستقبلية لمصر للتنمية الشاملة لمحور قناة السويس وتنمية سيناء ودعم كافة محاور التنمية الشاملة والمستدامة.

كما أشاد "بشارة"، بتعاون الجامعة المثمر والبناء مع المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لخدمة شعب الإسماعيلية ومواطنيها، مشيرًا إلى أن الجامعة ستظل هى المرجعية الأساسية وصاحبة الرأى الإستشارى العلمى لكافة المشروعات التنموية والخدمية التى تنفذ على أرض المحافظة وتوابعها.

وأضاف محافظ الإسماعيلية، أننا مستمرون فى بحث ودراسة أى مشكلة بشكل علمى وبحثى بواسطة أساتذة الجامعة المتخصصين والبحث عن حلول عملية وعلمية لتلك المشكلات والقضايا، إضافة إلى الرجوع إلى الأبحاث العلمية العالمية للإستفادة من نماذج التجارب والحلول لتلك المشكلات، مع الآخذ فى الإعتبار والإهتمام بإيجاد أكثرمن حل بديل لأى مشكلة مع مراعاة الإمكانيات والموارد المتاحة والظروف البيئية عند تنفيذ الحل.

ومن جهتها، أشادت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة القناة، بالتعاون المثمر والبناء وبروتوكولات التعاون فيما بين المحافظة والجامعة من أجل خدمة وتنمية المجتمع وإحداث تنمية حقيقية وملموسة مؤكدة أن رسالة الجامعة هى التواصل مع المجتمع وتفغيل الواقع التطبيقى فى البحث العلمى والتعليم لا سيما أن الجامعة هى بيت خبرة يمتلك الكثير من المقومات وهو شريك أساسى فى كافة محاور ومناحى التنمية.

توقيع بروتوكول لتدريب الكوادر من الشباب على سوق العمل (1)
توقيع بروتوكول لتدريب الكوادر من الشباب على سوق العمل

 

توقيع بروتوكول لتدريب الكوادر من الشباب على سوق العمل (2)
توقيع بروتوكول لتدريب الكوادر من الشباب على سوق العمل

 


توقيع بروتوكول لتدريب الكوادر من الشباب على سوق العمل (3)

 

توقيع بروتوكول لتدريب الكوادر من الشباب على سوق العمل (4)
توقيع بروتوكول لتدريب الكوادر من الشباب على سوق العمل

توقيع بروتوكول لتدريب الكوادر من الشباب على سوق العمل (6)

توقيع بروتوكول لتدريب الكوادر من الشباب على سوق العمل

 

توقيع بروتوكول لتدريب الكوادر من الشباب على سوق العمل (7)
توقيع بروتوكول لتدريب الكوادر من الشباب على سوق العمل

 

توقيع بروتوكول لتدريب الكوادر من الشباب على سوق العمل (9)
توقيع بروتوكول لتدريب الكوادر من الشباب على سوق العمل

 

توقيع بروتوكول لتدريب الكوادر من الشباب على سوق العمل (10)
توقيع بروتوكول لتدريب الكوادر من الشباب على سوق العمل 

 


الاسماعيلية

محافظ الإسماعيلية

رئيس جامعة قناة السويس

المناطق الحرة والصناعية بالاسماعيلية

اخبار مصرية

اخبار مصر

تدريب واعداد الكوادر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الإسماعيلية يستمع لمشاكل المواطنين ويوافق على إعانات.. صور

الأحد، 23 فبراير 2020 03:00 م

وزير العدل ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان المحكمة الاقتصادية.. صور

الخميس، 20 فبراير 2020 12:38 م

محافظ الإسماعيلية يعد جماهير الدراويش بحل أزمة حضور المباريات

الأحد، 16 فبراير 2020 10:43 ص

رئيس هيئة قناة السويس ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان ميدان عبد الرحمن الأبنودى

الجمعة، 14 فبراير 2020 02:00 ص

محافظ الإسماعيلية: حظر تحصيل أو فرض أى رسوم إلا بعد موافقة المجلس التنفيذى

الأربعاء، 12 فبراير 2020 02:29 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
زي النهاردة.. الأهلي يتوج بالسوبر الأفريقى على حساب الجيش الملكى

زي النهاردة.. الأهلي يتوج بالسوبر الأفريقى على حساب الجيش الملكى

مجدى يعقوب في قلب مصر بكارتير " اليوم السابع"

مجدى يعقوب في قلب مصر بكارتير " اليوم السابع"

شنطة حريمى تائهة فى الفضاء.. فقدتها رائدة فضاء وموسكو تبحث عنها (فيديو)

شنطة حريمى تائهة فى الفضاء.. فقدتها رائدة فضاء وموسكو تبحث عنها (فيديو)

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

"كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟.. فيديو

"كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟.. فيديو

الأهلي: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة دون النظر لانسحاب الزمالك

الأهلي: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة دون النظر لانسحاب الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة