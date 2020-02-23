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الأحد، 23 فبراير 2020 10:40 ص
خالد صلاح
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كوريا الجنوبية: 12 دولة منعت دخول مواطنينا بسبب انتشار كورونا

الأحد، 23 فبراير 2020 10:40 ص
كوريا الجنوبية: 12 دولة منعت دخول مواطنينا بسبب انتشار كورونا محاولات رصد المصابون بفيروس كورونا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية فى كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن عدد الدول التى بدأت فى منع دخول القادمين من كوريا الجنوبية إليها يزداد بجانب الدول التى توصى بتجنب السفر إلى البلاد، وسط انتشار فيروس كورونا الجديد فى الكثير من المناطق داخل كوريا، وعلى رأسها مدينة "دايجو" وإقليم كيسونج سانج الشمالي.
 
وقالت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إن عدد الدول التى منعت دخول القادمين من كوريا الجنوبية أو شددت إجراءات دخولهم بلغ 12 دولة حتى الآن.
 
فمن جانبها، منعت البحرين يوم الجمعة الماضية، دخول الأجانب الذين زاروا الدول المتأثرة بفيروس كورونا الجديد بما فيها كوريا الجنوبية خلال الـ14 يوما السابقة لتاريخ وصولهم إلى البحرين، كما تقوم سلطنة عمان بتطبيق الحجر الصحى الذاتى أو المؤسسى لمدة 14 يوما على كل المسافرين القادمين من كوريا الجنوبية والصين وإيران وسنغافورة.
 
من جهة أخرى، رفعت وزارة الخارجية الأمريكية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فى الولايات المتحدة أمس مستوى تحذير السفر إلى كوريا الجنوبية إلى المستوى الثاني.
 
وفى هذا الصدد، قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن المستوى الثانى يعنى نصح الأمريكيين بـ"توخى المزيد من الحذر" عند اتخاذ قرار السفر إلى كوريا الجنوبية، وليس له أى تأثير على دخول المواطنين الكوريين الجنوبيين إلى الولايات المتحدة.
 
وتخطط الحكومة الكورية الجنوبية، لإبلاغ حكومات الدول الأخرى بدقة بآخر تطورات فيروس كورونا فى البلاد وجهود تبذلها كوريا الجنوبية للحجر الصحى بهدف منع فرض الدول الأخرى قيودا على دخول القادمين من كوريا الجنوبية أو توخى الحذر عند السفر إليها.
 
و من حهته، أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن اليوم الأحد أن بلاده سترفع درجة الحذر من فيروس كورونا الجديد إلى أعلى درجة، وستتخذ إجراءات فاعلة للوقاية من الفيروس، وذلك بعد إصابة نحو 500 مواطن بالفيروس، ووفاة 5 أشخاص.
 
ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، عن الرئيس مون جيه إن قوله "إن الإصابات بفيروس كورونا تشكل تحديا خطيرا"، مضيفا "أن الحكومة سوف تشدد إجراءات الاستجابة من خلال رفع مستوى الحذر إلى أعلى درجة".
 
وأكد جيه أن، "الحكومة لن تتردد فى اتخاذ إجراءات قوية غير مسبوقة لاحتواء هذه الكارثة دون التقيد بأى قواعد"، مطالبا الجمهور بالامتناع عن المشاركة فى الأحداث الجماعية فى الوقت الحالي.
 
وأضاف، أنه "على الرغم من أن الوضع خطير، فإنه يمكننا التغلب عليه، لدى الحكومة القدرة والثقة الكافية للسيطرة على انتشار الأمراض المعدية"، مشددا أن الثقة والتعاون هما السبيل الأمثل لمكافحة الفيروس.
 
وقد أعلنت السلطات فى كوريا الجنوبية منذ ساعات ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس "كورونا" الجديد فى البلاد إلى 556 حالة
 

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فيروس كورونا

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