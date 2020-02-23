سائح عربى يصف الوضع فى مدينة شيان الصينية ومكافحتها لفيروس كورونا.. فيديو

كتب آسر أحمد

حرص أحد السائحين العرب المتواجدين في الصين، وبالتحديد مدينة شيان، على وصف الوضع الذي تعيشه الصين في مكافحة فيروس كورونا، عن طريق التقاط مقطع فيديو من اليوم الذي يتم السماح له بالخروج للشوارع من أجل شراء احتياجاته.

وظهر السائح العربي في مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة "العربية"، وهو يرتدي قناع الوجه ويقول "الآن أحدثكم من مدينة شيان الصينية، الشوارع مليئة بالفرق الطبية التي تشتغل على مدار الساعة من أجل التعقيم والتنظيف، وقليل من حيث السكان والسياح، أنا بكلمك من اليوم اللي مسموح لي أنزل واشتري أشيائي واحتياجاتي، على مدار يومين ونصف لم أغادر من مسكني".

سائح عربي يبعث برسالة مرئية لـ #العربية من قلب مدينة شيان التي وضعت رهن الحجر الصحي بسبب تفشي #فيروس_كورونا بها يكشف فيها أوضاع المدينة من خلال جولة وسط شوارعها pic.twitter.com/xCkzZZPHf4 — العربية (@AlArabiya) February 22, 2020

وعلى سياق متصل، سجلت الصين انخفاضا حادا فى عدد الوفيات وحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، أمس السبت، لكن مسؤولى الصحة فى العالم حذروا من أنه من السابق لأوانه التكهن بشأن تفشى المرض مع استمرار الارتفاع فى عدد الإصابات الجديدة فى بلدان أخرى.

وقالت السلطات الصينية، إن البر الرئيسى سجل 397 حالة مؤكدة جديدة أمس الجمعة، نزولا من 889 فى اليوم السابق. وزادت الأعداد فى أماكن أخرى مع زيادة تفشى المرض فى كوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا ولبنان.

وفى كوريا الجنوبية، قالت السلطات أمس السبت، إن عدد الإصابات الجديدة تضاعف ليصل إلى 433 وأشارت إلى أن العدد قد يرتفع بشكل كبير إذ جرى الإبلاغ عن إصابة أكثر من ألف شخص بأعراض تشبه الإنفلونزا بعد حضور مناسبة بإحدى الكنائس.

ورحبت منظمة الصحة العالمية بتراجع أعداد المصابين بكورونا فى الصين لكنها عبرت عن قلقها من عدد الحالات التى أصيبت بالفيروس فى أماكن أخرى دون أن تكون لها صلة واضحة بالصين، وتشمل أشخاصا لم يسبق لهم السفر إلى الصين أو مخالطة أى حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس "أكبر مخاوفنا لا يزال احتمال انتشار فيروس كوفيد-19 فى بلدان ذات أنظمة صحية أكثر هشاشة".

وأضاف أن المنظمة طلبت 675 مليون دولار لدعم البلدان الأكثر احتياجا، مشيرا إلى إعطاء الأولوية إلى 13 دولة فى أفريقيا بسبب علاقاتها مع الصين.

وقال تيدروس إن الصين أبلغت المنظمة إجمالا باكتشاف 75569 حالة و2239 حالة وفاة. وأضاف أنه وفقا للبيانات المتاحة، يظل المرض بسيطا لدى 80 بالمئة من المصابين وخطيرا أو حرجا لدى 20 بالمئة. ويكون الفيروس قاتلا فى اثنين بالمئة من الحالات.

وظهر كورونا فى حوالى 26 دولة ومنطقة خارج بر الصين الرئيسى وأودى بحياة 13 شخصا، وفقا لإحصاء أجرته رويترز.

وأعلنت إيران اكتشاف عشر حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد، مما رفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس فيها إلى 28 كما ارتفع عدد الوفيات بسببه إلى خمسة.

وتواجه اليابان، التى أكدت وجود 14 حالة جديدة اليوم السبت، تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت تفعل ما يكفى لوقف تفشى الفيروس بينما تستعد طوكيو لاستضافة الألعاب الأولمبية فى صيف 2020 فى يوليو.