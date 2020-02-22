تراجع عدد الإصابات الجديدة بكورونا فى الصين وزيادة المخاوف من الانتشار عالميا

بكين (رويترز)

سجلت الصين انخفاضا حادا فى عدد الوفيات وحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، لكن مسؤولى الصحة فى العالم حذروا من أنه من السابق لأوانه التكهن بشأن تفشى المرض مع استمرار الارتفاع فى عدد الإصابات الجديدة فى بلدان أخرى.

وقالت السلطات الصينية إن البر الرئيسى سجل 397 حالة مؤكدة جديدة أمس الجمعة، نزولا من 889 فى اليوم السابق. وزادت الأعداد فى أماكن أخرى مع زيادة تفشى المرض فى كوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا ولبنان.

وفى كوريا الجنوبية، قالت السلطات اليوم السبت إن عدد الإصابات الجديدة تضاعف ليصل إلى 433 وأشارت إلى أن العدد قد يرتفع بشكل كبير إذ جرى الإبلاغ عن إصابة أكثر من ألف شخص بأعراض تشبه الإنفلونزا بعد حضور مناسبة بإحدى الكنائس.

ورحبت منظمة الصحة العالمية بتراجع أعداد المصابين بكورونا فى الصين لكنها عبرت عن قلقها من عدد الحالات التى أصيبت بالفيروس فى أماكن أخرى دون أن تكون لها صلة واضحة بالصين، وتشمل أشخاصا لم يسبق لهم السفر إلى الصين أو مخالطة أى حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس "أكبر مخاوفنا لا يزال احتمال انتشار فيروس كوفيد-19 فى بلدان ذات أنظمة صحية أكثر هشاشة".

وأضاف أن المنظمة طلبت 675 مليون دولار لدعم البلدان الأكثر احتياجا، مشيرا إلى إعطاء الأولوية إلى 13 دولة فى أفريقيا بسبب علاقاتها مع الصين.

وقال تيدروس إن الصين أبلغت المنظمة إجمالا باكتشاف 75569 حالة و2239 حالة وفاة. وأضاف أنه وفقا للبيانات المتاحة، يظل المرض بسيطا لدى 80 بالمئة من المصابين وخطيرا أو حرجا لدى 20 بالمئة. ويكون الفيروس قاتلا فى اثنين بالمئة من الحالات.

وظهر كورونا فى حوالى 26 دولة ومنطقة خارج بر الصين الرئيسى وأودى بحياة 13 شخصا، وفقا لإحصاء أجرته رويترز.

وأعلنت إيران اكتشاف عشر حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد، مما رفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس فيها إلى 28 كما ارتفع عدد الوفيات بسببه إلى خمسة.

وتواجه اليابان، التى أكدت وجود 14 حالة جديدة اليوم السبت، تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت تفعل ما يكفى لوقف تفشى الفيروس بينما تستعد طوكيو لاستضافة الألعاب الأولمبية فى صيف 2020 فى يوليو.