ضبط 2.5 طن أرز منتهى الصلاحية بمطعم "شهير" فى حى العرب ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت حملة تموينية على المطاعم والمحلات التجارية للتأكد من سلامة الغذاء والمنتجات المعروضة بالأسواق والأحياء حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وأسفرت الحملة التى قادها محمد النجدى مدير عام الرقابة التموينية تحت إشراف مجدى الخضر وكيل المديرية من ضبط 2 طن ونصف أرز منتهى الصلاحية داخل مخزن تابع لمطعم شهير بحى العرب قبل القيام بعملية الطهى وتقديمها واجبات لرواد المطعم.

وقال النجدى لــ"اليوم السابع" إن المضبوطات تم التحفظ عليها من خلال كل من محمد عوض وهشام السعيد وياسر جمعة من كبار مفتشى الرقابة لمخالفة صاحب المطعم للقانون 281 لسنة 94 الخاص بقمع الغش والتدليس.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم رقم 311 جنح العرب لسنة 2020 واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق آخر قال ناصر ثابت وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد خلال تصريح لـ"اليوم السابع" أن هناك حملات مكثفة على المحال التجارية للتأكد من مدى جدية التخفيضات المعلنة على السلع المعروضة بالأوكازيونات الشتوية فضلا عن فحص المستندات الدالة على إقامة الأوكازيون وتحرير محاضر حيال المخالفين للقانون، مضيفا أنه تمكنت من ضبط 20 مخالفة لأوكازيونات وهمية بدون مستندات أو فواتير ضريبية وبدون تصاريح لإقامتها مشيرا أن محسن عباس مدير التجارة الداخلية وخالد فهمى رئيس الرقابة التموينية وصابر الليلى تمكنوا من كشف أوكازيونات على الفترينات فقط لجذب المستهلك من خلال الإعلان عن أسعار وهمية بالمخالفة للقانون.

وتابع أن التجارة الداخلية تتلقى يوميا إخطارا بحجم المخالفات والمشاركات التى حصلت على تراخيص على مستوى الأحياء تمهيدا لرفعها إلى الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشكل أسبوعى.

وفى سياق آخر شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة ناصر ثابت، وتحت إشراف مجدى الخضر وكيل المديرية، حملة مكثفة على المطاعم والمحلات، التى تقدم واجبات سريعة فى الأسواق، للتأكد من مدى صلاحية الواجبات حفاظا على الصحة العامة المواطنين.

وأسفرت الحملة التى قادها محمد النجدى مدير الرقابة التموينية، وخالد فهمى رئيس الرقابة ومحسن عباس مدير إدارة التجارة وابراهيم الدهرى ومحمد عوض وصابر عبد العال وهشام السعيد وياسر جمعة، وأشرف الداودى من كبار مفتشى الرقابة والتجارة التموينية من ضبط 250 كيلو دجاج مذبوح خارج المجازر وبدون اية بيانات تدل على تاريخ الإنتاج أو انتهاء مدة الصلاحية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

ومن جانبه أكد محمد النجدى مدير الرقابة التموينية لـ"اليوم السابع"، أن المضبوطات تخالف القرار رقم 1320 لسنة 1993 والذى ينص على حظر عرض الدواجن المذبوحة للاستهلاك الآدمى، إلا إذا كانت مذبوحة داخل المجازر المرخص لها، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.