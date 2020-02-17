سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 05:24 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 2.5 طن أرز منتهى الصلاحية بمطعم "شهير" فى حى العرب ببورسعيد

الإثنين، 17 فبراير 2020 05:04 م
ضبط 2.5 طن أرز منتهى الصلاحية بمطعم "شهير" فى حى العرب ببورسعيد الأرز المضبوط
بورسعيد محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت حملة تموينية على المطاعم والمحلات التجارية للتأكد من سلامة الغذاء والمنتجات المعروضة بالأسواق والأحياء حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وأسفرت الحملة التى قادها محمد النجدى مدير عام الرقابة التموينية تحت إشراف مجدى الخضر وكيل المديرية من ضبط 2 طن ونصف أرز منتهى الصلاحية داخل مخزن تابع لمطعم شهير بحى العرب قبل القيام بعملية الطهى وتقديمها واجبات لرواد المطعم.

وقال النجدى لــ"اليوم السابع" إن المضبوطات تم التحفظ عليها من خلال كل من محمد عوض وهشام السعيد وياسر جمعة من كبار مفتشى الرقابة لمخالفة صاحب المطعم للقانون 281 لسنة 94 الخاص بقمع الغش والتدليس.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم رقم 311 جنح العرب لسنة 2020 واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق آخر قال ناصر ثابت وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد خلال تصريح لـ"اليوم السابع" أن هناك حملات مكثفة على المحال التجارية للتأكد من مدى جدية التخفيضات المعلنة على السلع المعروضة بالأوكازيونات الشتوية فضلا عن فحص المستندات الدالة على إقامة الأوكازيون وتحرير محاضر حيال المخالفين للقانون، مضيفا أنه تمكنت من ضبط 20 مخالفة لأوكازيونات وهمية بدون مستندات أو فواتير ضريبية وبدون تصاريح لإقامتها مشيرا أن محسن عباس مدير التجارة الداخلية وخالد فهمى رئيس الرقابة التموينية وصابر الليلى تمكنوا من كشف أوكازيونات على الفترينات فقط لجذب المستهلك من خلال الإعلان عن أسعار وهمية بالمخالفة للقانون.

وتابع أن التجارة الداخلية تتلقى يوميا إخطارا بحجم المخالفات والمشاركات التى حصلت على تراخيص على مستوى الأحياء تمهيدا لرفعها إلى الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشكل أسبوعى.

وفى سياق آخر شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة ناصر ثابت، وتحت إشراف مجدى الخضر وكيل المديرية، حملة مكثفة على المطاعم والمحلات، التى تقدم واجبات سريعة فى الأسواق، للتأكد من مدى صلاحية الواجبات حفاظا على الصحة العامة المواطنين.

وأسفرت الحملة التى قادها محمد النجدى مدير الرقابة التموينية، وخالد فهمى رئيس الرقابة ومحسن عباس مدير إدارة التجارة وابراهيم الدهرى ومحمد عوض وصابر عبد العال وهشام السعيد وياسر جمعة، وأشرف الداودى من كبار مفتشى الرقابة والتجارة التموينية من ضبط 250 كيلو دجاج مذبوح خارج المجازر وبدون اية بيانات تدل على تاريخ الإنتاج أو انتهاء مدة الصلاحية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

ومن جانبه أكد محمد النجدى مدير الرقابة التموينية لـ"اليوم السابع"، أن المضبوطات تخالف القرار رقم 1320 لسنة 1993 والذى ينص على حظر عرض الدواجن المذبوحة للاستهلاك الآدمى، إلا إذا كانت مذبوحة داخل المجازر المرخص لها، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


ارز

بورسعيد

اخبار عاجله

محافظه بورسعيج

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اسرائيل تعلن عن ترقية أول ضابطة محجبة مسلمة فى جهاز الشرطة

اسرائيل تعلن عن ترقية أول ضابطة محجبة مسلمة فى جهاز الشرطة

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة