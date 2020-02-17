صور.. العالم هذا المساء.. غرق شوراع دول أوروبية بسبب العاصفة دينيس.. الثلوج تضفى "اللون الأبيض" على مدينة ووهان الصينية منبع انتشار كورونا.. سوريون نازحون في بلادهم وسط أوضاع معيشية قاسية

وكالات الأنباء

شهد العالم هذا المساء، العديد من الأحداث الهامة، كان بينها تزايد حدة العاصفة دينيس وتسببها في غرق شوارع دول في أوروبا. فضلا عن تساقط ثلوج كثيفة على مدينة ووهان الصينية-منبع فيروس كورونا- واكتسائها باللون الأبيض. وأيضا نزوح العديد من السوريون في قرى داخل بلادهم بينهم أطفال بسبب الأحداث الأخيرة في شمال سوريا.

غرق شوراع دول أوروبية بسبب العاصفة دينيس



ضربت العاصفة دينيس، عدة دول أوروبية مما أدى إلى مقتل رجل جنوب ويلز بعد سقوطه فى نهر وفق لما أعلنته الشرطة البريطانية.

وذكرت أجهزة الطوارىء البريطانية أنها تتعامل مع حادث كبير في جنوب مقاطعة ويلز بعد أن ضربت العاصفة دينيس المملكة المتحدة وأيرلندا؛ متسببة فى حدوث أمطار غزيرة وفيضانات. وأوضحت هيئة الإنقاذ والإطفاء في جنوب (ويلز)- في بيان أوردته قناة (يورونيوز) الأوروبية، أن الوكالات تواصل التعامل مع العديد من الفيضانات والانهيارات الأرضية والتي تطلبت إجلاء السكان من منازلهم.

وتسببت العاصفة فى إلغاء مئات الرحلات الجوية وتوقف خطوط السكك الحديدية وغمر الطرقات بالمياه، وتمكن رجال الإنقاذ، أمس، من انتشال جثتين من البحر قبالة سواحل جنوب إنجلترا، فيما قام الجنود ببناء حواجز الفيضانات. ووصلت العاصفة دينيس أيضا إلى الساحل الفرنسي.



أثار العاصفة



أثار العاصفة دينيس



ارتباك المرور



غرق الشوارع



غرق المحال



غلق الطرق



مياه الأمطار تغرق البيوت



مياه الأمطار تغرق السيارات

الثلوج تضفى "اللون الأبيض" على مدينة ووهان الصينية منبع انتشار كورونا



تساقطت ثلوج غير متوقعة على مدينة ووهان الصينية مع بقاء المدينة قيد الإغلاق، إثر انتشار فيروس كورونا. وتعتبر هذه الثلوج غير اعتيادية تبعا للموقع الجغرافى للمدينة.

هذا ويستمر نظام إغلاق المدينة منذ شهر يناير بسبب تفشى فيروس "كورونا" الذى أودى بحياة أكثر من 1500 شخص، بالإضافة إلى 67،000 شخص مصاب فى جميع أنحاء العالم.

وقد اكتسبت المدينة الصينية حالة من الزخم فى الأيام الماضية، جراء الانتشار المريع لفيروس كورونا، حيث تعد بمثابة المركز الرئيسى لتفشيه فى العالم.



الثلوج-تبدو-أمرا-غير-اعتياديا-فى-المدينة-الصينية-فى-الوقت-الراهن



الثلوج-تغطى-المنازل-فى-ووهان



أنظار-العالم-تتجه-نحو-المدينة-بسبب-الفيروس-القاتل



ثلوج-ووهان



ثلوج-ووهان-تحول-المدينة-إلى-اللون-الأبيض



جانب-من-المشهد-فى-مدينة-ووهان



مدينة-ووهان-مركز-تفشى-فيروس-كورونا