"التريكو" قد يساعدك فى الحد من الاكتئاب والقلق

أ ش أ

كشفت دراسة حديثة أن هناك فوائد صحية مذهلة لهواية "الحياكة"، و"أشغال التريكو" في تقليل الاكتئاب، والقلق، وإبطاء ظهور الخرف، فضلا عن تقليل الألم المزمن.



التريكو

وأوضحت الدراسة - ووفقا "لشبكة الحياكة من أجل السلام" (Knit for Peace)، وهي شبكة تضم أكثر من 15 ألف عامل حياكة وأشغال تريكو لمساعدة الأشخاص المحتاجين - أن هناك أدلة كافية تثبت أن الحياكة وأشغال التريكو جيدة للعقل والجسم.

وأشارت الدراسة التي أجريت على المجموعات المشاركة في مراجعة مفصلة على ممتهني الحياكة وأشغال التريكو، وعلى حالتهم الصحية العامة، أن هناك تحسنا بصورة ملحوظة بعد مزاولة هذه الهواية.



ووفقا للمسح المنشور في المجلة البريطانية للعلاج المهني، اعترف حوالي 81% من الأشخاص أنهم يشعرون بسعادة أكبر بعد انشغالهم بمزاولة هوايتهم المفضلة في الحياكة وأشغال الإبرة والتريكو، حيث تؤدي الحركة المتكررة للإبرة والملمس الناعم للغزل إلى إطلاق "السيروتونين" في المخ الذي يعمل على رفع الحالة المزاجية ويزيل أي نوع من الألم البدني.



ووفقا لدراسة أخرى أجراها "معهد العقل والجسم" في كلية الطب جامعة "هارفورد" في الولايات المتحدة، فإن الحياكة وأشغال الإبرة والتريكو بانتظام تقلل من معدل ضربات القلب بنسبة 11 نبضة في الدقيقة، وتعزز الشعور بالهدوء، كما أنها تعزز القدرة العقلية، وتقلل من فرص الإصابة بضعف إدراكي خفيف، وتنمي الحث على التأمل، وتحسين وظائف الحركة في الأشخاص الذين يعانون من أمراض مثل الشلل الرعاش.

