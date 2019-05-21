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النسيان والعدوانية وتكرار الأسئلة من أعراض مرض الخرف.. احذرها

الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:30 ص
النسيان والعدوانية وتكرار الأسئلة من أعراض مرض الخرف.. احذرها الخرف .ارشيفيه
كتبت هند عادل
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الخرف مرض يؤدى إلى  تدهور في الذاكرة والتفكير والسلوك والقدرة على القيام  بالأنشطة اليومية، وهناك ما يقرب من 50 مليون من المصابين بالخرف حول العالم، ويشهد كل عام حدوث 10 ملايين حالة جديدة من هذا المرض، وفقا لما اعلنته منظمة الصحة العالمية .

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ويحدث الخرف بسبب مجموعة مختلفة من الأمراض والإصابات التي تلحق بالمخ أبرزها  مرض ألزهايمر والسكتة الدماغية.

اعراض مرض الخرف

علامات  وأعراض مرض الخرف تختلف من شخص لآخر درجة تأثير المرض وشخصية الفرد قبل إصابته بالمرض ويوجد منه  3 مراحل:

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1-

المرحلة الأولى

تظهر الأعراض بشكل تدريجى وغير ملحوظة بصوره كبيرة وعلى رأسها:

- النسيان

-فقدان القدرة على إدراك الوقت

-الضياع  في الأماكن المألوفة

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2-

المرحلة المتوسطة

  وهنا تصبح العلامات أكثر وضوحاً وأكثر تقييداً للمصاب بها وأهم اعراضها:

- نسيان الأحداث الحديثة العهد وأسماء الأشخاص 

-الضياع فى المنزل

-صعوبة متزايدة في التواصل مع الغير

- الحاجة إلى مساعدة في الاعتناء بالذات

- تغيّر السلوك

كثرة  التساؤل وطرح الأسئلة بصورة متكرّرة

3-

المرحلة المتقدمة

وهى المرحلة الأكثر خطورة حيث يحتاج المريض إلى اعتماد كلي على الغير، وانعدام النشاط وفي هذه المرحلة تصبح اضطرابات الذاكرة كبيرة وتصبح العلامات والأعراض الجسدية أكثر وضوحاً ومن أهم أعراض تلك المرحلة:

-عدم إدراك الوقت والمكان

-صعوبة التعرّف على الأقرباء والأصدقاء

-حاجة متزايدة إلى المساعدة على الاعتناء بالذات

-صعوبة المشي

-عدوانية فى السلوك


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