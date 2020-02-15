ضبط قضايا استيلاء على مال عام بملياري جنيه وسرقة كهرباء بـ47 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت الحملات عن العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الحملات فى مجال الأمن العام، من استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") وضُبط خلالها (158متهم) وبحوزتهم (2) قطعتين سلاح نارى، (7) قضايا إتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو (350 جرام لمخدر الحشيش- 202جرام لمخدر الهيرويـن)، تنفيذ (4170) حكم قضائى متنوع، وضبط (542) قضية متنوعة أخرى.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء "غير المرخصة"، تم تم ضبط (1136) قطعة سلاح نارى، عبارة عن (رشاش – 115 بندقية آلية – 210 بندقية "مششخنة ، غير مششخنة" – 91مسدس – 719 فرد محلى الصنع – 1993طلقة مختلفة الأعيرة – 1517 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (5) ورش لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص .. بداخلها (2 بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 20 مسدس – 7 فرد محلى الصنع – أدوات وأجزاء التصنيع – 139طلقة مختلفة الأعيرة).

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (499680) حكم قضائى وذلك على النحو التالى " (2098) حكم جناية، (176987) حكم حبس، (251903) غرامة، (68692) مخالفة، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، تم ضبط (23) تشكيل عصابى ، ضموا (71) متهماً ، ارتكبوا (88) حادث سرقة متنوع.

كما تم ضبط (190) قضية أحداث، وإعادة (26) سيارة مُبلغ بسرقتهما، وكشف غموض (59) حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة) تم ضبط مرتكبيها بإجمالى (96) متهماً، وضبط (265515) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (41257مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 199 قيادة تحت تأثير مخدر ، 5126موقف عشوائى).

وفى مجال الأمن الإقتصادى، تم ضبط (6766 قضية تموينية متنوعة) جاءت على النحو التالى، "ضبط (68) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (1047 إسطوانة بوتاجاز)، تقدر قيمة الغاز المدعم (141345) جنيه، و ضبط (20) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (4683158 لتر)، وضبط (6678) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (1320,315طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط "239" قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت "246,011" طن، وكذا ضبط (84) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت "118,964" طن).

واستمراراً لنجاح الحملاتن تم ضبط (74722) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى، ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (47394387) جنيه، وضبط (1514) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة على النحو التالى " (175) قضية ضرائب عامة، كشف (57) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (120) قضية فى مجال الجمارك، (14) قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (342) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (612) حكم قضائى، (176) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (6) قضايا فى مجال مكافحة جرائم " تحويلات مالية - توظيف أموال – سوق مال "، (12) قضية فى مجالات جرائم "إختلاس واستيلاء وتسهيل استيلاء على مال عام – استغلال نفوذ – رشوة – احتيال مصرفى – غسل أموال "، بقيمة بلغت (2043767907 جنيه مصرى).

وضبط (904) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر - سلاح أبيض - أموال عامة - تسول - حيازة مواد مخدرة - باعة جائلين - إتصالات وبريد) بالإضافة إلى ضبط (2) تشكيل عصابى ضم (4) متهمين إرتكبوا واقعتين سرقة، وضبط (201) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، وضبط (425) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - لنشات ومراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (789) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (195) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف "التعدى بالردم"، (179) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (61) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (838) لنش وباخرة سياحية.

وفى مجال مكافحة المخدرات، تم ضبط (1047) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها (1133) متهم، وبحوزتهم "كمية من مخدر الحشيش، وزنت (309,380 كيلو جرام)، كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (874,250 كيلو جرام)، كمية من مخدر الأفيون، وزنت (1,324كيلو جرام)، ةكمية من مخدر الكوكايين، وزنت (100 جرام)، كمية من مخدر الهيروين، وزنت (19,761 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس، وزنت (28,238 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو، وزنت (1,530 كيلو جرام)، (59556) قرص مخدر مختلف الأنواع".

كما تم ضبط (25) قضية تهريب "بضائع – مستحضرات تجميل"، و(135) قضية متنوعة من أبرزها (جنح مرورية، دخول الدائرة الجمركية، نصب، سرقة)، وضبط (4264) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حفر وتنقيب عن الآثار – تهريب الآثار والإتجار بها – قضايا ومخالفات شركات سياحية)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.