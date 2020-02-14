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الجمعة، 14 فبراير 2020 12:04 م
خالد صلاح
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باختصار..أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12ظهرا.. وصول 6500 مجند تركى لسوريا..الصحة العالمية: ثلثا سكان الأرض مهددون بكورونا..رئيس فنزويلا يدعو الشباب للمشاركة فى مناورات عسكرية للدفاع عن البلد

الجمعة، 14 فبراير 2020 12:00 م
باختصار..أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12ظهرا.. وصول 6500 مجند تركى لسوريا..الصحة العالمية: ثلثا سكان الأرض مهددون بكورونا..رئيس فنزويلا يدعو الشباب للمشاركة فى مناورات عسكرية للدفاع عن البلد أهم الأخبار العربية والعالمية
كتب كامل كامل - ووكالات

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لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة، بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

 

المرصد السورى: وصول 1900 شاحنه وآلية عسكرية و6500 مجند تركى لسوريا خلال 12 يوما

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات التركية أدخلت رتل عسكري جديد إلى الأراضي السورية، و المؤلف من نحو 100 شاحنة وآلية عسكرية في الساعات الآولى من صباح اليوم الجمعة  عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمال مدينة إدلب.

رئيس وزراء السودان يتوجه إلى ألمانيا ويلتقى ميركل غدا

توجه الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السودانى، مساء الخميس، إلى برلين، فى زيارة رسمية تستغرق يومين، يشارك خلالها فى "مؤتمر ميونخ للأمن"، المقرر أن يُعقد فى الفترة من ١٤ إلى ١٦ فبراير الجارى.
 

الرئيس اليمنى يبحث مع حكومته سُبل إنجاح اتفاق الرياض
بحث الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، يوم الخميس، مع نائبه الفريق الركن على محسن صالح ورئيس مجلس النواب سلطان البركانى ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، آفاق السلام وسبل إنجاح اتفاق الرياض.
 

الحكومة الموريتانية تصادق على إعادة هيكلة هيئة العلماء

صادق مجلس الوزراء الموريتانى، الخميس، على بيان لإعادة هيكلة هيئة العلماء الموريتانيين. جاء ذلك في اجتماع الحكومة الموريتانية اليوم، برئاسة محمد ولد الشيخ الغزوانى، رئيس البلاد.

 

وزير خارجية السعودية يشارك فى حفل الذكرى 75 للقاء الملك عبدالعزيز و"روزفلت"

شرّف الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، الحفل المقام في العاصمة الأمريكية واشنطن أمس، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للقاء التاريخي الذي جمع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ والرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت، 
 
 
 

ذكرت دراسة نشرت اليوم الجمعة أن "الأخبار الكاذبة"، بما فيها المعلومات الخاطئة والنصائح غير السليمة على وسائل التواصل الاجتماعي، قد تجعل انتشار الأمراض أسوأ.

الصحة العالمية: ثلثا سكان الأرض مهددون بفيروس "كورونا"

 
حذر خبير فى منظمة الصحة العالمية، من أن الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد قد تطال "ثلثى سكان كوكبنا".

روسيا: سنواصل العمل مع الأطراف الليبية للتوصل إلى هدنة دائمة قريبا

شددت وزارة الخارجية الروسية على أن موسكو ستواصل العمل مع اللاعبين الليبيين الرئيسيين، لتحفيزهم على التوصل إلى هدنة دائمة فى أقرب وقت ممكن، ومناقشة إجمالى القضايا المتعلقة باستعادة وحدة الدولة الليبية وتطبيع الحياة فى البلاد.

احتجاجات فى الأرجنتين ضد زيارة وفد صندوق النقد ومطالبة بتعليق سداد الديون

وصل وفد من صندوق النقد الدولى إلى بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين لتحديد إعادة هيكلة ديون التى حصلت عليها الحكومة الأرجنتينية فى عام 2018، وامتلأت شوارع بوينس آيرس مرة أخرى بمئات الأشخاص بسبب رفض الزيارة.

رئيس فنزويلا يدعو الشباب للمشاركة فى المناورات العسكرية للدفاع عن البلد

دعا الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو الشباب إلى الاستعداد للدفاع عن بلادهم بالأسلحة والمشاركة فى المناورات العسكرية المقررة فى 15 و 16 فبراير فى تلك الدولة الواقعة فى أمريكا الجنوبية، حسبما قالت صحيفة "لا اونيبسيون" الفنزويلية.
 
 

كورونا

فيروس

الصين

روسيا

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