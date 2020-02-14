باختصار..أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12ظهرا.. وصول 6500 مجند تركى لسوريا..الصحة العالمية: ثلثا سكان الأرض مهددون بكورونا..رئيس فنزويلا يدعو الشباب للمشاركة فى مناورات عسكرية للدفاع عن البلد

لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة، بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.
المرصد السورى: وصول 1900 شاحنه وآلية عسكرية و6500 مجند تركى لسوريا خلال 12 يوما
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات التركية أدخلت رتل عسكري جديد إلى الأراضي السورية، و المؤلف من نحو 100 شاحنة وآلية عسكرية في الساعات الآولى من صباح اليوم الجمعة عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمال مدينة إدلب.
رئيس وزراء السودان يتوجه إلى ألمانيا ويلتقى ميركل غدا
الرئيس اليمنى يبحث مع حكومته سُبل إنجاح اتفاق الرياض
الحكومة الموريتانية تصادق على إعادة هيكلة هيئة العلماء
صادق مجلس الوزراء الموريتانى، الخميس، على بيان لإعادة هيكلة هيئة العلماء الموريتانيين. جاء ذلك في اجتماع الحكومة الموريتانية اليوم، برئاسة محمد ولد الشيخ الغزوانى، رئيس البلاد.
وزير خارجية السعودية يشارك فى حفل الذكرى 75 للقاء الملك عبدالعزيز و"روزفلت"
ذكرت دراسة نشرت اليوم الجمعة أن "الأخبار الكاذبة"، بما فيها المعلومات الخاطئة والنصائح غير السليمة على وسائل التواصل الاجتماعي، قد تجعل انتشار الأمراض أسوأ.
الصحة العالمية: ثلثا سكان الأرض مهددون بفيروس "كورونا"
روسيا: سنواصل العمل مع الأطراف الليبية للتوصل إلى هدنة دائمة قريبا
شددت وزارة الخارجية الروسية على أن موسكو ستواصل العمل مع اللاعبين الليبيين الرئيسيين، لتحفيزهم على التوصل إلى هدنة دائمة فى أقرب وقت ممكن، ومناقشة إجمالى القضايا المتعلقة باستعادة وحدة الدولة الليبية وتطبيع الحياة فى البلاد.
احتجاجات فى الأرجنتين ضد زيارة وفد صندوق النقد ومطالبة بتعليق سداد الديون
رئيس فنزويلا يدعو الشباب للمشاركة فى المناورات العسكرية للدفاع عن البلد
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