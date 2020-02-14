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رئيس وزراء السودان يتوجه إلى ألمانيا ويلتقى ميركل غدا

الجمعة، 14 فبراير 2020 01:03 ص
رئيس وزراء السودان يتوجه إلى ألمانيا ويلتقى ميركل غدا رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك
أ ش أ

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توجه الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السودانى، مساء الخميس، إلى برلين، فى زيارة رسمية تستغرق يومين، يشارك خلالها فى "مؤتمر ميونخ للأمن"، المقرر أن يُعقد فى الفترة من ١٤ إلى ١٦ فبراير الجارى.
ومن المقرر أن يلتقى حمدوك يوم غد الجمعة، مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، كما سيلتقى مع عدد من الشخصيات الإقليمية والدولية الفاعلة المهتمة بالشأن السودانى.
ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء السودانى، وزيرى الدفاع، الفريق أول ركن جمال الدين عمر، والطاقة والتعدين عادل على ابراهيم، ووزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، عمر قمر الدين، والمدير العام لجهاز المخابرات العامة، الفريق ركن جمال عبد المجيد.
كانت الحكومة السودانية رحبت بقرار البرلمان الألماني الصادر اليوم، باستئناف وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتنموية مع السودان، بعد انقطاع دام ثلاثة عقود، فيما يُتوقع أن يزور الرئيس الألماني فرانك فالتر شتينامير السودان نهاية الشهر الجاري.


السودان

ألمانيا

عبد الله حمدوك

مؤتمر ميونيخ للأمن

أنجيلا ميركل

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