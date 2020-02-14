سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 فبراير 2020 07:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا: سنواصل العمل مع الأطراف الليبية للتوصل إلى هدنة دائمة قريبا

الجمعة، 14 فبراير 2020 06:06 ص
روسيا: سنواصل العمل مع الأطراف الليبية للتوصل إلى هدنة دائمة قريبا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شددت وزارة الخارجية الروسية على أن موسكو ستواصل العمل مع اللاعبين الليبيين الرئيسيين، لتحفيزهم على التوصل إلى هدنة دائمة فى أقرب وقت ممكن، ومناقشة إجمالى القضايا المتعلقة باستعادة وحدة الدولة الليبية وتطبيع الحياة فى البلاد.
جاء ذلك فى بيان عن الخارجية الروسية حول قرار مجلس الأمن الدولى الخاص بدعم نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا، أوردته قناة "روسيا اليوم" الخميس.
وأوضح البيان أن الوفد الروسي امتنع عن التصويت؛ لأن مؤلفي الوثيقة البريطانيين رفضوا مراعاة نقاط مبدئية بالنسبة لموسكو وهي أن الأحكام النهائية لقمة برلين كانت مشروطة بضرورة تنسيقها لاحقا مع الليبيين، مشيرا إلى أن لغة الإنذار وانتهاج السبل أحادية الجانب، لن تساعد في دفع التسوية الليبية. 
ولفت إلى أنه خلال مرحلة مناقشة مشروع القرار، تمسكت موسكو بموقف يركز على أن الليبيين أنفسهم فقط، يجب أن يقرروا مستقبل بلادهم، وهذا المبدأ يجب أن يشمل كل التوصيات لكل الأطراف الليبية، بما فيها مقررات مجلس الأمن، مضيفا أن ما يثير الشكوك هو الإصرار المستمر في الترويج للخطط الموضوعة، دون مراعاة آراء الليبيين. 
وتبنى مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء مشروع قرار طرحته بريطانيا، رسخ نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا، حظي بتأييد 14 دولة فيما امتنعت روسيا عن التصويت.


روسيا

ليبيا

هدنة فى ليبيا

وزارة الخارجية الروسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المليشيات الإرهابية لا تلتزم بالقرارات الأممية حول ليبيا.. تجدد الاشتباكات فىي طرابلس بعد ساعات من موافقة مجلس الأمن على المشروع البريطانى لوقف إطلاق النار..الجيش الليبى يتهم الميليشيات بانتهاك القرارات الأممية

الخميس، 13 فبراير 2020 08:58 م

مؤسسة النفط: إنتاج ليبيا 191 ألفا و475 برميل يوميا 12 فبراير

الخميس، 13 فبراير 2020 02:12 م

ألمانيا: قرار مجلس الامن بشأن ليبيا خطوة حقيقية لإنهاء الصراع

الخميس، 13 فبراير 2020 04:00 ص

ما هو المشروع البريطاني لحل الأزمة الليبية الذى وافق عليه مجلس الأمن؟.. القرار يعرب عن القلق بشأن الانخراط المتزايد للمرتزقة في ليبيا ويطلب وقف دعمهم.. و احترام حظر الأسلحة.. والتزام وقف دائم لإطلاق النار

الخميس، 13 فبراير 2020 02:08 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
20 فبراير.. آخر موعد لتلقى عروض شراء بوابات استخراج تذاكر المترو آليًا

20 فبراير.. آخر موعد لتلقى عروض شراء بوابات استخراج تذاكر المترو آليًا

"الراكب الآلى" نجم سباق شرم الشيخ للهجن الخميس المقبل

"الراكب الآلى" نجم سباق شرم الشيخ للهجن الخميس المقبل

9 حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها وفقًا للقانون

9 حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها وفقًا للقانون

شاهد نفق الجيزة بعد تطويره وتغيير سلالم المشاة قبل افتتاحه

شاهد نفق الجيزة بعد تطويره وتغيير سلالم المشاة قبل افتتاحه

أردوغان يحبس شعبه.. اتهام مليون و56 ألف مواطن تركى بالانتماء لمنظمة إرهابية

أردوغان يحبس شعبه.. اتهام مليون و56 ألف مواطن تركى بالانتماء لمنظمة إرهابية

لجنة الفتوى توضح 4 أقوال عن الطريقة الصحيحة فى إدخال الميت القبر

لجنة الفتوى توضح 4 أقوال عن الطريقة الصحيحة فى إدخال الميت القبر

"النقل العام" تدرس الرسوم المقترحة لأتوبيسات خطوط مدينة "15 مايو"

"النقل العام" تدرس الرسوم المقترحة لأتوبيسات خطوط مدينة "15 مايو"

السجن المشدد عقوبة شقيقين استمرا فى صرف معاش والدتهما بعد وفاتها

السجن المشدد عقوبة شقيقين استمرا فى صرف معاش والدتهما بعد وفاتها

رئيس "مشروعات البرلمان": على الحكومة عدم إرسال مندوبين لا يملكون القرار

رئيس "مشروعات البرلمان": على الحكومة عدم إرسال مندوبين لا يملكون القرار

الأقصر تستعد لتشغيل خط طيران جديد يربط المحافظة بشرم الشيخ الخميس المقبل

الأقصر تستعد لتشغيل خط طيران جديد يربط المحافظة بشرم الشيخ الخميس المقبل

"التموين" تعلن عن صرف 42% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

"التموين" تعلن عن صرف 42% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

17 فبراير.. إعلان نتيجة انتخابات تكميلية الجيزة وملوى رسميًا

17 فبراير.. إعلان نتيجة انتخابات تكميلية الجيزة وملوى رسميًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة