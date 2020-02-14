حذر خبير فى منظمة الصحة العالمية، من أن الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد قد تطال "ثلثى سكان كوكبنا".
وقال الخبير إيرا لونجينى الرئيس المشارك فى مركز إحصائيات الأمراض المعدية التابع لجامعة فلوريدا الأمريكية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" - "إن إجراءات الحجر قد تبطئ تفشى الفيروس، لكنها لن توقفه، لأنه تمكن من التسلل إلى خارج الصين قبل اتخاذ هذه الإجراءات".
وأشار إلى أن، كل مصاب حاليا ينقل الفيروس لشخصين أو ثلاثة أشخاص بالمعدل، ما قد يؤدي إلى إصابة نحو ثلثي سكان الأرض به في نهاية الأمر.
وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت إن انتشار الإصابات بالنوع الجديد لفيروس "كورونا" بين الأشخاص الذين لم يسافروا إلى الصين، قد يكون "شرارة ستتحول إلى حريق كبير".
الصحة العالمية: ثلثا سكان الأرض مهددون بفيروس "كورونا"الجمعة، 14 فبراير 2020 07:52 ص
منظمة الصحة العالمية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حذر خبير فى منظمة الصحة العالمية، من أن الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد قد تطال "ثلثى سكان كوكبنا".
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الخارجية الأمريكية: مستعدون لمساعدة لكوريا الشمالية لمواجهة كوروناالجمعة، 14 فبراير 2020 07:32 ص
ركاب سفينة سياحية ينزلون فى كمبوديا بعد رفض 5 دول استقبالها لمخاوف من كوروناالجمعة، 14 فبراير 2020 07:04 ص
إقليم هوبى الصينى يعلن عن 116 وفاة جديدة و5 آلاف إصابة بسبب كوروناالجمعة، 14 فبراير 2020 05:01 ص
"تصديرى الصناعات الكيماوية": كورونا يعطل دخول ماكينات تعاقدت عليها "الصناعة"الجمعة، 14 فبراير 2020 05:00 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة