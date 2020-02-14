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خالد صلاح
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الصحة العالمية: ثلثا سكان الأرض مهددون بفيروس "كورونا"

الجمعة، 14 فبراير 2020 07:52 ص
الصحة العالمية: ثلثا سكان الأرض مهددون بفيروس "كورونا" منظمة الصحة العالمية
أ ش أ

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حذر خبير فى منظمة الصحة العالمية، من أن الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد قد تطال "ثلثى سكان كوكبنا".
وقال الخبير إيرا لونجينى الرئيس المشارك فى مركز إحصائيات الأمراض المعدية التابع لجامعة فلوريدا الأمريكية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" - "إن إجراءات الحجر قد تبطئ تفشى الفيروس، لكنها لن توقفه، لأنه تمكن من التسلل إلى خارج الصين قبل اتخاذ هذه الإجراءات".
وأشار إلى أن، كل مصاب حاليا ينقل الفيروس لشخصين أو ثلاثة أشخاص بالمعدل، ما قد يؤدي إلى إصابة نحو ثلثي سكان الأرض به في نهاية الأمر.
وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت إن انتشار الإصابات بالنوع الجديد لفيروس "كورونا" بين الأشخاص الذين لم يسافروا إلى الصين، قد يكون "شرارة ستتحول إلى حريق كبير".


منظمة الصحة العالمية

كورونا

فيروس كورونا

جامعة فلوريدا الأمريكية

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