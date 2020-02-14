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خالد صلاح
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المرصد السورى: وصول 1900 شاحنه وآلية عسكرية و6500 مجند تركى لسوريا خلال 12 يوما

الجمعة، 14 فبراير 2020 10:57 ص
المرصد السورى: وصول 1900 شاحنه وآلية عسكرية و6500 مجند تركى لسوريا خلال 12 يوما اليات عسكرية تركية
هند المغربي

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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات التركية أدخلت رتل عسكري جديد إلى الأراضي السورية، و المؤلف من نحو 100 شاحنة وآلية عسكرية في الساعات الآولى من صباح اليوم الجمعة  عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمال مدينة إدلب

وأوضح المرصد أن القوات التركية تمركزت على إحدى التلال الواقعة شرق مدينة معرة مصرين شمال شرق مدينة إدلب، حيث انتشرت مصفحات وحاملات جند للجيش التركي هناك. كما انتشرت القوات التركية يوم أمس في بلدة الجينة بريف حلب الغربي.

ومع استمرار استقدام القوات التركية للأرتال العسكرية، رصد “المرصد السوري” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير وحتى اليوم، وصول أكثر من 1900 شاحنة وآلية عسكرية تركية إلى الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 6500 جندي تركي.

 

 


تركيا

المرصد السوري

سوريا

إدلب

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