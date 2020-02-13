قاتل ابنتة بشبرا الخيمة: ندمان وكنت بضربها لمصلحتها عشان بتغيب من المدرسة

وتوالت اعترافات الأب خلال تحقيقات البحث الجنائي، وقال إنة يدعي "م" ويعمل موظفا بإحدى الشركات، وإن كل حياته وعمله من أجل تربية أولاده الذى لا يملك غيرهم من الحياة.

وتابع الأب: من حين لآخر بتابع دروس أولاد ى، وكذلك غيابهم بالمدرسة، فاكتشفت من خلال ذلك غياب نجلتي "ا" البالغة من العمر 15 عاما، فاستشطت غيظا وحزنت على تعبي وشقائي من أجلها هي وأخوتها، فقمت بمعاتبتها على غيابها المستمر من المدرسة والدروس التى لا أتأخر في سدادها شهريا، إلا أنها لم تعتن بحديثي معها، ما أثار حفيظتى، فقمت بضربها وأثناء ضربي لها أرتطمت رأسها بالحائط، ما أصابها بنزيف بالمخ فقمت بنقلها للمستشفي إلا أنها ماتت.

وعبر الأب عن ندمه على مافعله قائلا: لم أقصد قتلها، كنت بأدبها لمصلحتها وخوفي عليها ولم أعلم أنها ستضيع مني.

ومن جانبه قرر المستشار عمرو عوض رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاة، لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها عقب ذلك والتحفظ علي الأب لاستكمال التحقيقات معه.