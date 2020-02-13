قاتل ابنتة بشبرا الخيمة: ندمان وكنت بضربها لمصلحتها عشان بتغيب من المدرسة

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقعة قتل راحت ضحيتها طالبة، على يد والدها، حيث قام بالتعدى عليها بالضرب بسب كثرة غيابها من المدرسة، وأثناء قيامة بضربها ارتطمت رأسها بالحائط ما أصابها بنزيف بالمخ أودى بحياتها.
وتوالت اعترافات الأب خلال تحقيقات البحث الجنائي، وقال إنة يدعي "م" ويعمل موظفا بإحدى الشركات، وإن كل حياته وعمله من أجل تربية أولاده الذى لا يملك غيرهم من الحياة.
وتابع الأب: من حين لآخر بتابع دروس أولاد ى، وكذلك غيابهم بالمدرسة، فاكتشفت من خلال ذلك غياب نجلتي "ا" البالغة من العمر 15 عاما، فاستشطت غيظا وحزنت على تعبي وشقائي من أجلها هي وأخوتها، فقمت بمعاتبتها على غيابها المستمر من المدرسة والدروس التى لا أتأخر في سدادها شهريا، إلا أنها لم تعتن بحديثي معها، ما أثار حفيظتى، فقمت بضربها وأثناء ضربي لها أرتطمت رأسها بالحائط، ما أصابها بنزيف بالمخ فقمت بنقلها للمستشفي إلا أنها ماتت.
وعبر الأب عن ندمه على مافعله قائلا: لم أقصد قتلها، كنت بأدبها لمصلحتها وخوفي عليها ولم أعلم أنها ستضيع مني.
ومن جانبه قرر المستشار عمرو عوض رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاة، لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها عقب ذلك والتحفظ علي الأب لاستكمال التحقيقات معه.
كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بتلقية بلاغا بوفاه"ا.م" 15 عاما، إثر تعرضها لنزيف بالمخ، بعد قيام والدها موظف بشركة بمعاتبتها علي تغيبها المستمر من الدروس والمدرسة، فقام علي إثر ذلك بالتعدى عليها بالضرب فأرتطمت رأسها بالحائط فأصيبت بنزيف بالمخ وماتت، تم نقلها للمستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتولت النيابة التحقيق.
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