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السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى النزهة دون إصابات وآخرى فى العمرانية

الخميس، 13 فبراير 2020 08:58 ص
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى النزهة دون إصابات وآخرى فى العمرانية حريق شقة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة النزهة دون إصابات، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان. 
 
كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى النزهة، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.
 
كما نجح رجال الحماية المدينة فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العمرانية دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان. 
 
كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العمرانية، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.

وعلى جانب آخر، كانت قوات الحماية المدنية قد تمكنت بمساعدة عدد من المحامين، والعاملين بنيابة أول أسيوط من السيطرة على حريق محدود ببعض المخلفات داخل نيابة أول أسيوط دون حدوث إصابات أو تلفيات وتم السيطرة على الحريق وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود إخطار من مأمور قسم ثان أسيوط بورود بلاغ من نيابة أول أسيوط باشتعال النيران فى بعض المخلفات، وامتدادها لمسافات أكبر بمبنى النيابة، وعلى الفور تم إبلاغ الحماية المدنية، والجهات المعنية، وتمت السيطرة على الحريق بمعاونة عدد كبير من المحامين، والأهالى دون حدوث تلفيات أو إصابات بين المتواجدين بمقر النيابة.

 
 
 

 


حريق شقة بالنزهة

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الحماية المدنية

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اخبار الحوادث

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