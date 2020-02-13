السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى النزهة دون إصابات وآخرى فى العمرانية

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة النزهة دون إصابات، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى النزهة، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.