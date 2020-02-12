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نقابة المحامين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخاباتها

الأربعاء، 12 فبراير 2020 03:56 م
نقابة المحامين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخاباتها نقابة المحامين -صورة ارشيفية
كتب محمد السيد

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أعلنت النقابة العامة للمحامين، الكشوف النهائية للمرشحين فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس القادم،على منصب نقيب المحامين و أعضاء مجلس النقابة، وذلك بعد ما أغلقت باب التنازلات و الطعون والاعتراضات على المرشحين فى الانتخابات الخميس الماضى.

 

وكانت اللجنة المشرفة على تلقى طلبات المرشحين فى الانتخابات قد تلقت  19 مرشح لمنصب النقيب،وجاءت أسماء المرشحين كالآتى سامح عاشور، إبراهيم عبد السميع مهران، مجدي عبد الستار إبراهيم، مجدي محمود علي راشد، محمد، رجب البرديسي، حسين المرشدي، نجلاء محمد الإمام، طارق الفولي، محمد رجائي عطية، أيمن عبد العزيز محمد أحمد، إبراهيم السعيد، وفائي الدسوقي محمد، صلاح الدين محمود حجازي، محمد علي مهران، علي محمد فتوح، أحمد قناوي، محمد أحمد علي الشربيني، علاء عباس عبد اللطيف، مرتضى منصور.

 

وكانت النقابة العامة للمحامين قد شكلت 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح ،لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة، ولجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف و أخرى على مقاعد الهيئات العامة و الشركات.

 

نقابة المحامين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخاباتها (1)
 
نقابة المحامين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخاباتها (2)
 
نقابة المحامين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخاباتها (3)
 
نقابة المحامين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخاباتها (4)
 
نقابة المحامين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخاباتها (5)
 
نقابة المحامين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخاباتها (6)
 
نقابة المحامين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخاباتها (7)
 
نقابة المحامين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخاباتها (8)
 
نقابة المحامين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخاباتها (9)
 
نقابة المحامين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخاباتها (10)
 
نقابة المحامين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخاباتها (11)
 
نقابة المحامين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخاباتها (12)
 
نقابة المحامين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخاباتها (13)
 
نقابة المحامين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخاباتها (14)
 

نقابة المحامين

سامح عاشور

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