اليابان تمنع الأشخاص القادمين من "جيجيانج" الصينية من دخول البلاد

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أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء منع الأشخاص القادمين من مقاطعة "جيجيانج" الصينية من دخول البلاد ابتداء من غد الخميس، وذلك للمساعدة فى احتواء انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن رئيس الوزراء الياباني شينزو أبى أعلن هذا القرار خلال اجتماعه مع الفريق المعنى بالتعامل مع انتشار فيروس "كورونا"، مشيرة إلى أنه أعلن أيضا عزمه السماح للحكومات المحلية بإجراء اختبارات للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس.

وبحث رئيس الوزراء اليابانى أيضا مع المسئولين عملية إجراء اختبارات الفيروس للركاب وأفراد طاقم السفينة السياحية "دايموند برينسس" والتى تأكد حتى الآن إصابة 174 شخصا ممن كانوا على متنها.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وفى السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة اليابانية، صباح اليوم، الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد على متن السفينة السياحية "أميرة الماس" إلى 174 حالة.

ووفقا لموقع "اليابان بالعربى: قالت وزارة الصحة فى بيان، إنه تم التأكد من إصابة 39 شخصا آخرين بفيروس كورونا الجديد على متن سفينة دايموند برينسيس السياحية التى تخضع للحجر الصحى فى اليابان، ليصل العدد الإجمالى إلى 174 مصاب بعدوى الفيروس الجديد حتى الآن.