سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2020 08:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إحالة العاملين بـ5 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات

الإثنين، 10 فبراير 2020 07:39 م
إحالة العاملين بـ5 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلف الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، لجنة متابعة برئاسة محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، لمتابعة 10 مراكز الشباب بالقليوبية، وذلك فى إطار تكثيف حملات المتابعه الميدانية والمفاجأة على مراكز الشباب بالقليوبية، وشملت اللجنة متابعة مراكز "الخانكة ، وادي النيل ، عرب العيايدة " التابعين لإدارة شباب الخانكة والتي وجدت جميعا مفتوحة وتمارس نشاطها، كما تبين غلق مركز شباب مزرعة الجبل الأصفر، وآيضا غياب بعض العاملين بمركزى شباب 23 يوليو، وعرب الربعيين، الذين تم التنبيه على ضرورة متابعة عملية النظافة بالمركزين وعمل الصيانة اللازمة للمرافق.

وقامت أيضا لجنة المتابعة بتفقد مراكز شباب إدارة شبين القناطر وشملت مركزى شباب منية شبين وكفر الشوبك، حيث وجدت اللجنة المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل جيد، فى حين وجدت مركزى شباب الشوبك والقلزم مغلقين أثناء أوقات العمل الرسمية. 

وعلى الفور أمر "الصبروط"، بإحالة العاملين بالمراكز المغلقة والمتغيبين للشئون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

 فيما أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بقيادة الدكتور محمود الصبروط مدير المديرية، حملة توعية صحية حول مخاطر فيروس كورونا وكيفية الوقاية من الفيروس وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالقليوبية.

 وقال الدكتور محمود الصبروط مدير المديرية، إنه إيمانا بدور مراكز الشباب فى نشر الوعي بالقضايا المجتمعية في مختلف المجالات، وانطلاقا من تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة أن تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسعى لبناء الإنسان المصري ثقافيا ونفسيا وبدنيا وصحيا.

 وأضاف، أنه يتم ذلك من خلال عقد عدة ندوات صحية بمراكز شباب المحافظة يحاضر فيها أحد الأطباء المتخصصين والذي يتم ترشيحه من قبل مديرية الصحة للتعريف بالأمراض الفيروسية بشكل عام، وبفيروس كورونا على وجه الخصوص وكيفية الوقاية منها وما هي الأعراض التي تستدعي زيارة الطيب، كذلك من خلال ملصقات الإرشادية لعرضها داخل مراكز الشباب.

 

 

 


اخبار القليوبية

شباب القليوبية

مراكز الشباب بالقليوبية

متابعة مراكز الشباب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 24 فبراير

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 24 فبراير

رسمياً.. الأمن يوافق على إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

رسمياً.. الأمن يوافق على إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة