إحالة العاملين بـ5 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات

وقامت أيضا لجنة المتابعة بتفقد مراكز شباب إدارة شبين القناطر وشملت مركزى شباب منية شبين وكفر الشوبك، حيث وجدت اللجنة المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل جيد، فى حين وجدت مركزى شباب الشوبك والقلزم مغلقين أثناء أوقات العمل الرسمية.

وعلى الفور أمر "الصبروط"، بإحالة العاملين بالمراكز المغلقة والمتغيبين للشئون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

فيما أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بقيادة الدكتور محمود الصبروط مدير المديرية، حملة توعية صحية حول مخاطر فيروس كورونا وكيفية الوقاية من الفيروس وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالقليوبية.

وقال الدكتور محمود الصبروط مدير المديرية، إنه إيمانا بدور مراكز الشباب فى نشر الوعي بالقضايا المجتمعية في مختلف المجالات، وانطلاقا من تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة أن تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسعى لبناء الإنسان المصري ثقافيا ونفسيا وبدنيا وصحيا.

وأضاف، أنه يتم ذلك من خلال عقد عدة ندوات صحية بمراكز شباب المحافظة يحاضر فيها أحد الأطباء المتخصصين والذي يتم ترشيحه من قبل مديرية الصحة للتعريف بالأمراض الفيروسية بشكل عام، وبفيروس كورونا على وجه الخصوص وكيفية الوقاية منها وما هي الأعراض التي تستدعي زيارة الطيب، كذلك من خلال ملصقات الإرشادية لعرضها داخل مراكز الشباب.