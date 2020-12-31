باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. استشهاد 28 فى هجوم بدير الزور بسوريا.. كندا تطالب المسافرين بشهادة تؤكد عدم إصابتهم بكورونا.. وانفجار مروع يستقبل الحكومة اليمنية الجديدة بمطار عدن

الأمن اللبنانى يلقى القبض على إرهابى بتنظيم داعش خطط لتنفيذ عمليات عدائية

ألقى الأمن اللبناني القبض على عنصر إرهابي ينتمي لتنظيم (داعش) قام بالتخطيط لارتكاب عمليات عدائية بواسطة عبوات.

موريتانيا تمدد إغلاق المدارس والجامعات بسبب تفشى كورونا

مددت الحكومة الموريتانية في اجتماع ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأربعاء، قرار تعليق الدراسة في المدارس والجامعات إلى 11 يناير المقبل.

كندا تطالب المسافرين إليها بشهادة تؤكد عدم إصابتهم بكورونا

قال دومينيك ليبلانك وزير الشئون الحكومية الدولية في كندا، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستبدأ قريبا مطالبة جميع المسافرين إليها بأن يكون لديهم ما يثبت عدم إصابتهم بكوفيد-19 قبل وصولهم إلى البلاد.

وفاة مسن ثان فى إسرائيل بعد تلقيه لقاح فايزر ضد كورونا

توفي رجل إسرائيلي يبلغ من العمر 88 عاما في مستشفى بالقدس، أمس الثلاثاء، بعد ساعات من تلقيه لقاح فايزر ضد فيروس كورونا.

انفجار مروع يستقبل الحكومة اليمنية الجديدة بمطار عدن

شهد مطار عدن الدولى فى اليمن انفجارات بسبب استهدافه بواسطة قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا، بالتزامن مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة، ما خلف عشرات القتلى والمصابين بينهم صحفيين وإعلاميين بحسب شهود عيان، ووقع الهجوم الإرهابى بعد يومين من أداء الحكومة اليمنية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادى، وبالتزامن مع وصول طائرة تقل أعضاء الحكومة.

مطار عدن

الرئيس السورى وقرينته يشاركان الطلاب السوريين فى حملة تشجير.. فيديو وصور

شارك الرئيس السورى بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد مع أكثر من 300 طالب وطالبة من الفرق التطوعية لطلبة سورية في تشجير منطقة حرش التفاحة بريف الدريكيش، الذي تعرضت للحرائق العام الماضى.

الفلبين تمنع دخول القادمين من أمريكا لظهور سلالة متحورة من كورونا بكولورادو

أعلن القصر الرئاسي في الفلبين، إدراج الولايات المتحدة ضمن قائمة الدول التي يُحظر دخول القادمين منها بسبب ظهور أول إصابة فيها بسلالة جديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار.

بايدن يختار كاثلين هيكس كأول امرأة لمنصب نائب وزير الدفاع

رشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الأربعاء كاثلين هيكس، نائبة لوزير الدفاع، لتكون أول امرأة تشغل المنصب إذا أقر مجلس الشيوخ الترشيح.



كاثلين هيكس

سكك حديد بلجيكا تغرم أكثر من 3 آلاف شخص لعدم اتداء الكمامة داخل القطارات

قالت شركة السكك الحديدية البلجيكية SNCB، إنه تم تغريم أكثر من 3 آلاف شخص لعدم ارتداء الكمامات بداخل القطارات البلجيكية منذ أن أصبحت إلزامية في مايو من هذا العام.

أيرلندا تعود إلى الإغلاق الوطنى الكامل بعد تسارع انتشار سلالة كورونا الجديدة

قال رئيس الوزراء الإيرلندى ميشيل مارتن : " إنه يجب أن نعود إلى قيود المستوى الخامس الكاملة لمدة شهر واحد على الأقل.

وفاة الروسى "خاتوخوف" صاحب لقب أقوى طفل بالعالم عن عمر 21 عاما

توفى الروسى جامبولاط خاتوخوف، الذى دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأقوى وأكبر طفل فى العالم عن عمر 21 عاما، أمس الثلاثاء، وفقا لما أعلنه مدرب شباب روسيا في مصارعة السومو بيتال جوبشيف.

سوريا تعلن استشهاد 28 وإصابة 13 آخرين فى هجوم بدير الزور

قالت وكالة الأنباء السورية اليوم الأربعاء إن 28 مواطنا قتلوا وأصيب 13 أخرين في هجوم "إرهابى".

الأمم المتحدة تدين عفو ترامب عن عناصر فى "بلاك ووتر"

قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة إن العفو الذى أصدره الرئيس دونالد ترامب عن عناصر سابقين في شركة "بلاك ووتر".