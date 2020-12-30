اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 08:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بايدن يختار كاثلين هيكس كأول امرأة لمنصب نائب وزير الدفاع

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 06:37 م
بايدن يختار كاثلين هيكس كأول امرأة لمنصب نائب وزير الدفاع كاثلين هيكس
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الأربعاء كاثلين هيكس، نائبة لوزير الدفاع، لتكون أول امرأة تشغل المنصب إذا أقر مجلس الشيوخ الترشيح.

 

وتقود هيكس فريق بايدن الانتقالي بوزارة الدفاع (البنتاجون)، وهي مسؤولة سابقة في الوزارة وعملت مؤخرا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مؤسسة بحثية في واشنطن.

 

كان بايدن قد أعلن في وقت سابق هذا الشهر اختيار الجنرال المتقاعد لويد أوستن، الذي كان يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، لمنصب وزير الدفاع في إدارته.

 

وأعلن بايدن في بيان اختيار هيكس، مرشحة له لثاني أكبر منصب في البنتاجون، وكولين كال، مستشاره السابق للأمن القومي، لثالث أكبر منصب بالوزارة.

 


جو بايدن

أمريكا

البنتاجون

الولايات المتحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة