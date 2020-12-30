وذكرت صحيفة "ذا سترايت تايمز" المحلية بسنغافورة في نسختها الإلكترونية، أن الحملة انطلقت بتلقي 40 من الممارسين الصحيين في المركز الوطني للأمراض المعدية الجرعة الأولى من اللقاح.



وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين خلال زيارته للمركز، قال وزير الصحة جان كيم يونج إن انطلاق الحملة يمثل علامة فارقة في معركة سنغافورة ضد فيروس كورونا أو كوفيد-19، مشيرًا إلى أن التطعيم يمكن أن يساعد في تسريع عملية استئناف الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة المجتمعية ويمهد الطريق لإعادة فتح المزيد من حدود البلاد.

وأضاف أنه سيتم تكثيف جهود التطعيم خلال الأسابيع والأشهر القليلة القادمة، مشيرا إلى أنه سيتم بعد ذلك تطعيم العاملين في الرعاية الصحية في المؤسسات الصحية العامة الأخرى والمستشفيات الخاصة.



وبين أنه سيتم تطعيم العاملين في الخطوط الأمامية وكبار السن، على أن تمتد الجرعات تدريجيا إلى باقي السكان فيما بعد، وقال "نهدف إلى استكمال التغطية بحلول نهاية العام المقبل".



من جانبه، أشاد رئيس وزراء البلاد لي هسين لونج بطرح اللقاح معتبرا ذلك فصلا جديدا في حرب سنغافورة ضد الجائحة.



وكتب لي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اللقاح هو المفتاح للعيش في عالم يسوده كوفيد-19، ولكن سيظل هناك بعض الوقت قبل أن تمر هذه العاصفة ، في تلك الأثناء، دعونا نظل يقظين لنبقي أنفسنا وأحبائنا بصحة وأمان".



وسجلت سنغافورة حتى اليوم 58 ألفا و969 إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة فضلا عن 29 حالة وفاة جراء الإصابة به.