سكك حديد بلجيكا تغرم أكثر من 3 آلاف شخص لعدم اتداء الكمامة داخل القطارات

قالت شركة السكك الحديدية البلجيكية SNCB، إنه تم تغريم أكثر من 3 آلاف شخص لعدم ارتداء الكمامات بداخل القطارات البلجيكية منذ أن أصبحت إلزامية في مايو من هذا العام.

و تم تحديد غرامة تقدر بـ 50 يورو، وهي التي تفرضها شركة الحراسة الداخلية بالمحطات والقطارات Securail التابعة لـ شركة السكك الحديدية البلجيكية، في حالة عدم الامتثال، لضمان إلتزام الأشخاص بالقواعد المتعلقة بفيروس كورونا في المحطة وعلى متن القطارات.

ووفقاً للشركة، بشكل عام ، شهدت شركة السكك الحديدية البلجيكية انخفاضًا كبيرًا في إستخدام خطوطها في بلجيكا بسبب العمل عن بعد، حيث بلغ عدد الركاب الذين استخدموا القطارات الأسبوع الماضي 47% فقط من الإجمالي المسجل خلال الفترة نفسها من عام 2019.

وذكر موقع بلجيك 24 البلجيكى، أنه وفقاً لأحدث الأرقام حول جائحة فيروس كورونا في بلجيكا ،والتي نشرها معهد سيونسانو للصحة العامة، يوم الأحد، عاد متوسط عدد دخول المستشفيات يوميًا بسبب فيروس كورونا إلى الارتفاع مرة أخرى.

خلال الأسبوع بين 12 و18 ديسمبر ، بلغ متوسط عدد الإصابات اليومي 2،529.3، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10% مقارنةً بالأسبوع السابق.

وبحسب المعهد،سجلت بلجيكا 626911 حالة إصابة بـ كوفيد-19، منذ بداية الوباء ،ويعكس هذا الرقم جميع الأشخاص المصابين، ويشمل المرضى الذين تعافوا أو ماتوا جراء الإصابة بالفيروس.