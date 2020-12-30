اليوم السابع
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الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 07:12 م
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إقبال من الطلاب والجمهور على معرض الكتاب بجامعة أسوان

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 06:39 م
إقبال من الطلاب والجمهور على معرض الكتاب بجامعة أسوان معرض الكتاب فى أسوان
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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قام الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان اليوم الأربعاء بتفقد معرض الكتاب بجامعة أسوان ومتابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية عند دخول بوابة جامعة أسوان وبوابات التعقيم الذاتي ومن ارتداء الكمامات الطبية والحفاظ علي مسافة التباعد الاجتماعي وأعمال التعقيم والرش التي تجري بصفة دورية في منشآت الجامعة حرصا علي سلامة الطلاب والعاملين بالجامعة وزائري الجامعة خاصة في ظل إقامة معرض الكتاب المقام بكلية الزراعة بالحرم الجامعي بصحاري .

وأضاف الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان في تصريحات صحفية أن معرض الكتاب بالجامعة يشهد اقبالا كبيرا من الطلاب مختلف الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة أسوان وإقبالا من الجمهور الخارجي لاقتناء الكتاب في مختلف العلوم حيث يتميز معرض كتاب هذا العام بتنوع دور النشر المشاركة والتي تصل إلي 20 دار نشر .

وأضاف الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أن أسعار الكتب في متناول الجميع ومناسبة لمختلف الفئات العمرية

ووجه رئيس جامعة أسوان شكره للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة علي هذا التعاون الثقافي والمعرفي لأبناء وأهالي أسوان وتختتم أعمال المعرض غدا الخميس الذي أقيم خلال الفترة من 24 ديسمبر الجاري حتى 31 ديسمبر 2020 والذي ضم أكثر من ثلاثة آلاف كتاب في مختلف العلوم

 

 


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الطلاب

النشر

الثقافة

مشاركة

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