وزيرة التضامن توجه بتوفير بدلة صيد وشبكه لفتاة بكفر الشيخ استغاثت بها

كفر الشيخ _محمد سليمان

استغاثت نور محمد، صياده مقيمة بقرية الشهابية التابعة لمركز بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، بالدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، من أجل مساعدتها فى توفير وسائل صيد لها.

وأكدت نور، للوزيرة ومحافظ كفر الشيخ، أنها تقوم بالنزول فى المياه بملابسها فى الصيف وكذلك الشتاء، وتجرى عملية الصيد بيدها دون استخدام أى أدوات، للتناقش معها وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ كفر الشيخ فى ظروفها الاجتماعية.

فوجهت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بتوفير بدلة للصيد لها تحميها من برد الشتاء وتحفظها من المياه وكذلك شبكة للصيد لتساعدها فى عملها.