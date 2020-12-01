اليوم السابع
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محامى ترامب يطلب من الرئيس إعطائه عفو رئاسى "استباقى"

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 08:01 م
محامى ترامب يطلب من الرئيس إعطائه عفو رئاسى "استباقى" رودي جولياني محامي ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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ناقش رودى جوليانى مع الرئيس ترامب إمكانية حصول جوليانى على عفو رئاسى، وفقًا لتقرير نشر فى صحيفة نيويورك تايمز.

ذكرت صحيفة التايمز، أن الرجلين أجرى مناقشة العفو فى الأسبوع الماضى، على الرغم من أن الصحيفة قالت، إنه ليس من الواضح من الذى أثار هذه المسألة أولًا، وذكرت أن الاثنين ناقشا إمكانية قيام ترامب بإصدار عفو استباقى عن جوليانى، الذى لم يُتهم بأى جرائم بعد.

بعد وقت قصير من نشر التقرير، أنكر جوليانى بشدة حدوث مثل هذه المناقشة، مشيرًا على تويتر إلى أن التايمز تكذب وأنه "لم يجرِ النقاش الذى ينسبونه خطًا إلى مصدر مجهول".

وقال روبرت كوستيلو محامى جولياني: "رد رودى جوليانى بأن هذا التقرير كاذب وأن مثل هذه المحادثة لم تحدث أبدًا. يجب أن يوضح ذلك الموقف. أنه مجرد هجوم كاذب آخر".

جاء تقرير نيويورك تايمز فى الوقت الذى يزداد فيه الحديث عن العفو فى دوائر ترامب، يوم الإثنين، قال شون هانيتى، مضيف قناة فوكس نيوز، أن ترامب يجب أن يسعى لإصدار عفو لنفسه، وأن عليه أيضًا العفو عن أفراد عائلته.

أدلى هانيتى بهذه التصريحات أثناء رده على مقال رأى لعضو سابق فى مكتب المستشار الخاص روبرت مولر قال، إنه يجب التحقيق مع ترامب وربما محاكمته من قبل إدارة بايدن.

وذكرت الصحيفة أن جوليانى، الذى كان فى طليعة جهود حملة ترامب للاعتراض على نتائج انتخابات 2020 التى جعلت نائب الرئيس السابق جو بايدن الفائز، قد تحدث فى وقت سابق مع الرئيس بشأن العفو عن نفسه.


الولايات المتحدة

دونالد ترامب

رودي جولياني

جو بايدن

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