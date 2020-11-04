اليوم السابع
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وزيرا الزراعة والطيران يبحثان التعاون المشترك في مجال الأرصاد الجوية

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 09:01 ص
وزيرا الزراعة والطيران يبحثان التعاون المشترك في مجال الأرصاد الجوية وزيرا الزراعة والطيران يبحثان التعاون المشترك
كتبت رحاب نبيل

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التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الأرصاد الجوية وتطبيقات المناخ، وذلك بحضور الدكتور أحمد عوني مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي، والدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة، ومن وزارة الطيران اللواء هشام طاحون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، واللواء إيهاب طه رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وقال وزير الزراعة خلال اللقاء إن الوزارة تمتلك هيئات مختصة في دراسات وأبحاث الأرصاد والمناخ والتغيرات المناخية، وهي المعمل المركزي للمناخ الزراعي، والذي يمتلك شبكة واسعة من محطات الرصد الجوي الزراعي موزعة على كافة المناطق الزراعية على مستوى الجمهورية، كذلك مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة، المتخصص في  تداول وإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمناخ واعداد الدراسات الخاصة بالتعامل مع قضية تغير المناخ وتأثيراتها على الانشطة الزراعية المختلفة.

من جانبه أكد وزير الطيران، علي أهمية التعاون المشترك بين الوزارتين، وذلك من خلال هيئة الأرصاد الجوية، باعتبارها الجهة الرسمية المختصة برصد وتوفير بيانات الأرصاد الجوية، ولديها شبكة من محطات الرصد الجوي، كذلك لديها نماذج عديدة خاصة بالتنبئوات الجوية، قصيرة ومتوسطة المدى.

واتفق الجانبان على أهمية التعاون في تبادل البيانات والمعلومات حول الأرصاد الجوية والزراعية، والتبادل العلمي والبحثي فيما يتعلق بتطبيقات الأرصاد الجوية، وما يترتب عليها من توصيات هامة للمزارعين والمواطنين بوجه العموم، وذلك للحد من التأثيرات السلبية للتقلبات الجوية، فضلا عن التعاون في اعداد نشرات موحدة مشتركة بين المؤسسات التابعة للوزارتين، كتحذيرات وتنويهات وتنبيهات تتعلق بالمزارعين والمواطنين على حد سواء لتلافي أي تأثيرات سلبية للتقلبات في الطقس.

 

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وزير الطيران

وزير الطيران المدني

الأرصاد الجوية

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