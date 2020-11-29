تركيا تسجل 185 حالة وفاة بكورونا فى آخر 24 ساعة

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أعلنت تركيا مساء اليوم الأحد تسجيل 185 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليبلغ إجمالي عدد المتوفين بالفيروس التاجي 13558.

وقالت الوزارة - على تويتر اليوم الأحد - إن عدد الإصابات المؤكدة الجديدة بفيروس كورونا بلغ 29281 ليبلغ إجمالي عدد المُصابين 494351.

وبلغ عدد من تماثلوا للشفاء في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة 4015 ليبلغ إجمالي عدد المُتعافين 400242.