تركيا تسجل 185 حالة وفاة بكورونا فى آخر 24 ساعة

أعلنت تركيا مساء اليوم الأحد تسجيل 185 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليبلغ إجمالي عدد المتوفين بالفيروس التاجي 13558.
وقالت الوزارة - على تويتر اليوم الأحد - إن عدد الإصابات المؤكدة الجديدة بفيروس كورونا بلغ 29281 ليبلغ إجمالي عدد المُصابين 494351.
وبلغ عدد من تماثلوا للشفاء في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة 4015 ليبلغ إجمالي عدد المُتعافين 400242.
تركيا تسجل 185 حالة وفاة بكورونا فى آخر 24 ساعةالأحد، 29 نوفمبر 2020 09:28 م
كورونا فى تركيا - أرشيفية
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أعلنت تركيا مساء اليوم الأحد تسجيل 185 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليبلغ إجمالي عدد المتوفين بالفيروس التاجي 13558.
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