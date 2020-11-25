اليوم السابع
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القارئ أحد نعينع عن تلاوة بهاء سلطان للقرآن: "الموضوع مش حكر على حد"

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 09:59 م
القارئ أحد نعينع عن تلاوة بهاء سلطان للقرآن: "الموضوع مش حكر على حد"
ماجد تمراز

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أكد القارئ أحمد نعينع، أن من له الحق في تلاوة القرآن هو من يتلوا تلاوة سليمة ولديه صوت مقبول ويقرأ بشكل صحيح ولا يوجد حكر على القراءة، وقال: "حتى لو الصوت نص نص، إذا قام بقراءة كتاب الله وتلاه بشكل سليم وبأحكام التجويد، فإنه مقبول منه، وكل حرف من القرآن موكل به ملك، وإذا تم قراءته بشكل صحيح كتبت حسنات لكل حرف يتم تلاوته".

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" الذي يذاع على قناة  TEN : "إحنا مالنا ومال فلان ولا علان، إحنا عاوزين اللي يقرأ بشكل سليم، وأنا بدأت قراءتي للقرآن بمدرسة الشيخ مصطفى إسماعيل وكنت أقلده، وأنا عرفته 10 سنوات، وكان يقول لي أن قمة التقليد تكون بداية الإضافة ولا يوجد شيء معيب في تقليد أحد قامات التلاوة، لكن الإضافة وروحك وإحساسك بالآيات، يجب أن يظهر في التلاوة".

 

وقال: "عمار الشريعي لما سمعنى قالي ولله ما أنت أحمد نعينع اللي سمعته أول مرة، أصبح ليك مناطق نفوذ في التلاوة خارج أبوك الخديوي، وكان يقصد بالخديوي دي الشيخ مصطفى إسماعيل، والأستاذ محمد عبد الوهاب قالي خلي صوتك دليلك".


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