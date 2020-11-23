ثلاث سنوات على مجزرة مسجد الروضة بسيناء .. اعرف التفاصيل .. فيديو

شمال سيناء - محمد حسين

مرت 3 سنوات على اقتحام إرهابيين مسجد قرية الروضة بشمال سيناء وإطلاق النار على المصلين وهى ما عرفت باسم مجزرة الروضة التى قدرت أعداد الضحايا فيها 308 شهداء و120 مصابا مدنيا بحسب ما اعلنته الصحة فى وقتها.

الروضة قرية صغيرة تقع على بعد نحو 50 كيلو مترا غرب العريش على مسار الطريق الدولى العريش القنطرة ، ويسكنها أبناء عشائر قبيلة السواركة المعروفين بمواقفهم فى مواجهة الإرهاب وقبلها مواقفهم فى مواجهة الاحتلال الاسرائيلى لسيناء.

بعد الحادث تضامنت مع اسر الشهداء والمصابين كل اجهزة الدولة وتم تقديم خدمات منوعة وتعويضات لهم لمحو اثار الحادث الأليم .

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة أن التعليمات صدرت من القيادة السياسية فور وقوع الحادث بسرعة التحرك ورفع المعاناة عن أهالي القرية بالتنسيق مع جميع الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى .

وأوضحت بيانات محافظة شمال سيناء الرسمية تقدير لما قدمته الوزارات والهيئات الحكومية بمبلغ 164 مليون و700 ألف جنيه كتعويضات ومشروعات فى قرية الروضة .

وتضمنت هذه المشروعات والخدمات بحسب بيانات المحافظة .

65 مليون جنيها من وزارة التضامن الاجتماعى ، 81 مليون و200 ألف جنيها من وزارة الإسكان ، و16.5 مليون جنيها من وزارة الأوقاف ، ومليونى جنيها من الأزهر الشريف .

وإحلال وتجديد شبكة المياه فى القطاعين الشمالى والجنوبى للقرية توابعها بطول ١٤ كيلو مترا وبتكلفة بلغت نحو ١١.2 مليون جنيها.

إنشاء خزان أرضى للمياه سعة ١٠٠٠ مترا مكعبا وعنبر طلمبات بتكلفة بلغت نحو 8.2 ملايين جنيها .

إنارة الطريق الدولى من قرية سبيكة إلى قرية مزار بطول 7 كيلومترات بتكلفة بلغت 8.5 ملايين جنيها .

إنشاء ورصف شبكه طرق داخليه بطول 5 كيلومترات بتكلفة بلغت 10.9 ملايين جنيها .رفع كفاءة عدد 584 منزلا بالقرية الأم وتوابعها بتكلفه 68.8 مليون جنيها .

إنشاء عدد 51 منزلا جديدًا بدلا من المنازل الآيلة للسقوط والعشش بتكلفة 15.3 مليون جنيها .

إنشاء مبنى خدمى جديد بجميع المرافق على مساحة 300 مترا مربعا بتكلفة بلغت 3.9 ملايين جنيها .

انشاء ١٣ كيلو مترا شبكات صرف صحى بالقرية مختلفة الأقطار ، إنشاء محطة مياه رئيسية ومحطة فرعية ، إنشاء محطة معالجة تصرف 1000 مترا مكعبا / اليوم ، وإنشاء خط طرد بطول ٢.٥ كيلومترا وبقطر ٣١٥ ميليمترا .

تنفيذ مشروع توصيل منازل القرية على شبكة الصرف الصحى بتكلفة 5 ملايين جنيها .

إنشاء محطة رافع مياه قرية الروضة بطاقة 1000 مترا مكعبا بتكلفة 8.2 ملايين جنيها .

تركيب 4 موزعات جهد 22 بالمشتملات وتركيب محول كهرباء بقدرة 322 كيلو فولت ومد كابلات كهرباء بطول 2.2 كيلومترا .

إنشاء مركز شباب شهداء الروضة الذى يضم صالات وملاعب ومكاتب إدارية بتكلفة بلغت 15 مليون جنيها .

انشاء ملعبين لكرة القدم بمدرستى آل جرير الابتدائية والروضة الإعدادية .

جملة التعويضات لعدد 310 شهيدا و112 مصابا من أبناء قرية الروضة بلغت 65 مليون و415 ألف جنيها .

تم صرف مبلغ 62 مليون جنيها لعدد 310 أسر شهيد بواقع 200 ألف جنيها لكل أسرة طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية .

وصرف مبلغ 3 ملايين و415 ألف جنيها لعدد 112 مصابا بحد ادنى 5000 جنيها للفرد وحد أقصى 50 ألف جنيها للفرد طبقا لنسبة الإصابة .

صرف مبلغ 3 ملايين و30 ألف جنيها كإعانات عاجلة بواقع 10 آلاف جنيها لأسرة كل شهيد ومبلغ 560 ألف جنيها للمصابين بواقع 5000 جنيها لكل مصاب.

الأزهر الشريف صرف 1000 جنيها كمساعدة مالية عاجلة لأسرة الشهيد بجانب صرف مساعدات مالية شهرية تتراوح ما بين 500 و600 و700 جنيها للمصابين ، وتقديم أغلفة بلاستيكية لتغطية العشش بمساحة 90 ألف مترا مربعا ، ودفع مبلغ 40 ألف جنيها إلى مديرية التضامن الاجتماعى لإنهاء إجراءات الأوراق الثبوتية لأسر الشهداء ، وكذا تقديم تأشيرات الحج مجانا لعدد 269 من أهالى الشهداء بالتنسيق مع خادم الحرمين الشريفين .

دفع الأزهر مليونى جنيها لوزارة الإسكان للمساهمة فى رفع كفاءة 25 منزلا مساحته أكثر من 90 مترا مربعا ، والتبرع بعدد 200 غسالة و 200 ثلاجة و 200 بوتاجاز لأهالى الشهداء.

اسناد إنشاء مجمعيين أزهريين : أحدهما مجمع للفتيات ابتدائى إعدادى ثانوى ، والآخر مجمع للبنين .. حيث تم تسليم مبلغ 7 ملايين و 200 ألف جنيها للشركة التى كُلفت بالإنشاء .

قام الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف قام بعد أسبوع واحد من وقوع مذبحة مسجد الروضة بزيارة القرية وحضور صلاة الجمعة فى مسجد القرية.