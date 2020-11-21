مصرع 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين إثر حادث تصادم ميكروباص ومينى باص بأطفيح

كتب عبد الرحمن سيد

لقى 4 اشخاص مصرعه وأصيب 9 آخرين إثر حادث تصادم ميكروباص ومينى باص بالطريق الصحراوى الشرقى بمنطقة أطفيح ، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة ، بلاغا بوقوع حادث مرورى بمنطقة أطفيح، وانتقل رجال المرور إلى المكان وتم رفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات للقادم من جنوب الجيزة اتجاه ابو النمرس وسط تواجد الخدمات المرورية بكافة محاور المحافظة.

وعززت اليوم السبت، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.