الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمخزن خردة بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بمخزن خردة بشارع 15 مايو، بشبرا الخيمة، دون وقوع خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، إخطار من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد تلقيه بلاغ بإندلاع حريق بمخزن خردة خاص بجوار مطاحن الهدى بشبرا الخيمة،وعلى الفور تم الدفع بسيارتى إطفاء كبيرة وقوات الحماية المدنية بشبرا الخيمة، وتم السيطرة علي الحريق دون وقوع خسائر مادية وبشرية، وبالفحص والمعاينة رجحت المؤشرات الأولية أن ماس كهربائى وراء إندلاع الحريق.



اعمال السيطرة على الحريق



السيطرة على الحريق



جانب من الحريق