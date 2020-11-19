اليوم السابع
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منشق عن حزب العدالة والتنمية: المافيا المدعومة من أردوغان تهدد المعارضة التركية

الخميس، 19 نوفمبر 2020 08:00 م
منشق عن حزب العدالة والتنمية: المافيا المدعومة من أردوغان تهدد المعارضة التركية على باباجان وأردوغان
كتب- هاشم الفخراني

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اتهم رئيس حزب ديفا، على باباجان المنشق عن حزب العدالة والتنمية، نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بدعم ومساندة المافيا فى تهديدها للمعارضة.

 

ورد باباجان على التهديدات التى وجهها زعيم المافيا التركية، علاء الدين تشاكجى والموالى للنظام الحاكم، إلى زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو.

 

ووفقا لـ" تركيا الآن" قال باباجان في رده على تلك التهديدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "اتصلت بالسيد كمال كليتشدار أوغلو. صرحت بأننا ندين بلا قيد أو شرط تهديدات الهياكل غير القانونية ودعم شريكها الحاكم. صمت الرئيس الذى يدلى ببيان بشأن كل قضية، غير مقبول. سندافع دائما عن السياسة الشرعية".

 

وكان زعيم المافيا التركية، قد شارك أمس الأربعاء، رسائل تحتوي على إهانات وتهديدات ضد كليتشدار أوغلو، بعدما أشار كليتشدار أوغلو إلى المافيا، خلال حديثه فى اجتماع الكتلة الحزبية بالبرلمان التركى، وقال لحكومة بلاده: «هل تتوقفون عن إطلاق سراح قادة المافيا وتجار المخدرات".


على بابا جان

تركيا

الرئيس التركي

رجب طيب أردوغان

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