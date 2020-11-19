تجهيز مقبرة الفنان فايق عزب تمهيدا لدفنه فى الإسماعيلية.. صور

وتستعد مقبرة الراحل الفنان القدير فايق عزب، لاستقبال جثمانه، لتشييعها لمثواة الأخير، بعد أن توفى صباح اليوم عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد صراع مع مرض فيروس كورونا.

وقامت أسرة الفنان الراحل فايق عزب، بتغسيل الجثمان وسط إجراءات احترازية داخل مستشفى العجوزة، وغادرت إلى مقابر العائلة بمدينة الإسماعيلية لقيام صلاة الجنازة عليه أمام المقابر بعد صلاة الظهر، ويعد فايق عزب آخر ضحايا فيروس كورونا بعد وفاة الفنانة رجاء الجداوى، حيث أجرى عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكى بسبب سقوطه على رقبته تسببت في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوى بكتيرى في الصدر، وأجرى تحليلا لمعرفة نوع البكتيريا وتبين أنها بكتيريا مارسا في الصدر، بعدها ظل راقدا فى المستشفى منذ شهر و15 يوما تقريبا، وأجرى العديد من التحاليل منها فيروس كورونا حتى ظهرت إيجابية إصابته بالفيروس قبل أن توافيه المنية.

وقدم فايق عزب ما يقرب من 260 عملاً فنياً ما بين السينما والتليفزيون والمسرح، آخرها مشاركته في مسلسل "الضاهر" مع محمد فؤاد و"طلقة حظ" مع مصطفى خاطر.

ومن أهم الأفلام التي شارك فيها: "امرأة من زجاج، كتيبة الإعدام، كل هذا الحب، الوحوش الصغيرة، وتمت أقواله، حنفي الأبهة، ضد الحكومة، بخيت وعديلة، رسالة إلى الوالي، الواد محروس بتاع الوزير، أيام السادات، عسكر في المعسكر، غبي منه فيه، الباشا تلميذ، وش إجرام، كود 36، الجزيرة" وغيرها.